Nuove ombre su Samsung Galaxy S21 FE: quando arriva

La carenza di chip che è scaturita dalla pandemia da Covid-19 e che attanaglia da mesi ogni settore tecnologico sarebbe stata particolarmente difficile da gestire per Samsung, che tra le altre cose ha dovuto posticipare più di quanto non credesse il lancio di Samsung Galaxy S21 FE.

Uno smartphone importante per i fan che lo attendono con impazienza e pure per l’azienda di Seoul, che con Galaxy S21 FE spera di tornare a sorridere dopo le vendite inferiori alle previsioni della linea dei top di gamma. Non sarà la Fan Edition a risollevare le sorti della gamma S21 né a mettere tutto a posto, ma di avere un po’ di respiro, Samsung, lo spera. L’azienda aveva in mente altri tempi di avvio alla produzione e di disponibilità sul mercato per Galaxy S21 FE, ma la crisi dei chip e la difficoltà nel reperimento dei componenti necessari alla produzione hanno fatto il resto. Così il top di gamma economico difficilmente sarà disponibile all’acquisto nel giro di qualche settimana, almeno a sentire le ultime indiscrezioni.

Galaxy S21 FE in produzione il mese prossimo

Secondo delle fonti asiatiche, la produzione di massa di Samsung Galaxy S21 FE sarà avviata il mese prossimo, mentre quella dei Galaxy S22 partirà a novembre. Inizialmente Samsung avrebbe pensato ad avviare a maggio la produzione per il top di gamma economico affinché fosse disponibile all’acquisto nel terzo trimestre del 2021, ma la crisi dei chip si è messa di traverso e ciò non è stato possibile.

Così si è arrivati alla situazione odierna, in cui di Samsung Galaxy S21 FE si parla da mesi, sembra sempre vicinissimo alla presentazione che tuttavia viene rinviata di continuo. Adesso tuttavia ci saremmo: il top di gamma economico dovrebbe essere presentato a settembre in concomitanza con l’avvio della produzione di massa, per essere poi disponibile nei negozi tra ottobre e novembre, al netto di intoppi.

Insomma, se i Galaxy S21 non si sono rivelati delle galline dalle uova d’oro per Samsung, Galaxy S21 FE avrebbe il potenziale per risollevare i volti tristi del quartier generale di Seoul ma il suo potenziale successo potrebbe essere ostacolato dalla crisi dei chip.

I segnali si moltiplicano

Che la presentazione di Galaxy S21 FE possa essere imminente sembra ormai assodato. Qualche settimana fa lo smartphone è stato protagonista di un “incidente" andato in scena sull’account Instagram ufficiale di Samsung, poi è stato approvato (e avvistato) sul Google Play Console e adesso una nuova indiscrezione su Twitter mostra che Galaxy S21 FE è davvero vicino.

L’immagine diffusa dall’informatore Max Weibach mostra quello che dovrebbe essere il tavolo da esposizione di uno store Samsung in cui, di fianco alla sigla Galaxy S21 5G, è impressa sul bordo la denominazione Galaxy S21 FE 5G.

Sconti su Galaxy S20 FE: può essere un affare

Altro elemento che indica l’arrivo imminente del top di gamma economico Samsung è il comportamento recente di alcuni venditori su Amazon, che hanno applicato sconti anche rilevanti su Galaxy S20 FE 5G per liberare i magazzini: inutile dire che si tratti di un prodotto ancora validissimo, che acquistato al giusto prezzo può valere l’investimento.

