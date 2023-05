Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto: i nuovi dispositivi smart di Amazon

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha confermato ufficialmente l’arrivo della nuova generazione dispositivi Echo: sono i nuovi Echo Pop, Echo Show 5 e Echo Auto. Chi conosce la gamma di smart speaker di Amazon noterà subito che, su tre prodotti, due sono degli aggiornamenti di device già esistenti mentre uno è un prodotto completamente nuovo. In particolare è nuovo Echo Pop, mentre Echo Show 5 arriva alla terza generazione e Echo Auto alla seconda generazione.

Echo Show 5 migliora soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, ma mantiene un design sostanzialmente identico al modello precedente, mentre Echo Auto è completamente diverso anche per forma e dimensioni rispetto al modello di prima generazione.

Amazon Echo Pop: scheda tecnica

Echo Pop è l’ultimo arrivato tra gli smart speaker di Amazon e prende le distanze dal design degli altri dispositivi dell’azienda: ha una forma semisferica con l’altoparlante da 1,95 pollici che occupa tutta la superficie frontale.

Date le dimensioni estremamente contenute, 99x83x91 millimetri per un peso di 196 grammi, può essere utilizzato anche negli ambienti più piccoli, dove non c’è bisogno di dispositivi con una potenza audio più elevata. Sempre a livello estetico è interessante notare un indicatore luminoso, posizionato nella parte alta dello smart speaker, che si illumina di blu per segnalare che l’assistente vocale è in ascolto.

Nonostante questo suo design compatto, Amazon Echo Pop garantisce tutte le funzioni di Alexa, che consentono di gestire con la voce i dispositivi per la smart home, la riproduzione di musica, podcast, notiziari ed è anche possibile fare domande ad Alexa per ricevere risposte con informazioni prese da Internet. Il dispositivo si collega alla rete tramite WiFi e ad altri dispositivi smart tramite Bluetooth Low Energy.

Il nuovo Echo Pop è già preordinabile su Amazon ed è disponibile in 4 opzioni di colore: Lavanda, Bianco Ghiaccio, Antracite e Verde Petrolio, al prezzo di 54,99 euro.

Amazon Echo Pop – Colore Lavanda

Echo Show 5 (3ª gen): scheda tecnica

Amazon Echo Show 5 (3ª gen) è l’evoluzione diretta del precedente smart display, presenta un design solo leggermente rinnovato ma un hardware interno più potente.

Le differenze principali sono rappresentate dal nuovo processore, un MediaTek MT 8169 B, che rispetto alla versione precedente dovrebbe garantire una potenza e una velocità superiori del 20%. Amazon ha riprogettato anche il comparto audio dell’Echo Show 5, con la promessa di una resa sonora molto migliore rispetto al passato.

Per il resto non cambia il display touch da 5,5 pollici con risoluzione 960×480 pixel già visto nel precedente modello e la fotocamera anteriore da 2 MP, utile per le videochiamate e per il monitoraggio video dalla propria abitazione. Disponibile anche un ingresso microUSB, l’uscita jack audio da 3,5 mm, il Bluetooth Low Energy con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e il WiFi 5.

Tra le funzioni del nuovo Echo Show 5, la possibilità di riprodurre contenuti dalle principali piattaforme di streaming audio e video, la possibilità di effettuare videochiamate, la gestione dei dispositivi per la smart home .

Il nuovo smart speaker è disponibile in preordine su Amazon in tre colorazioni: Antracite, Bianco e Azzurro al prezzo di 109,99 euro. Disponibile anche il supporto regolabile con porta USB-C è al prezzo di 32,99 euro.

Amazon Echo Show 5 (3ª generazione) – Colore Antracite

Echo Auto (2ª gen): scheda tecnica

Amazon Echo Auto di seconda generazione, esattamente come la versione precedente, è un dispositivo che serve a rendere un po’ più smart le vecchie auto grazie ad Amazon Alexa e una connessione a Internet tramite smartphone, collegato via Bluetooth.

Rispetto al passato troviamo un device più sottile, un design verticale e non più orizzontale, e un supporto adesivo che consente all’utente di posizionarlo ovunque all’interno del veicolo.

Il dispositivo ha cinque microfoni integrati che garantiscono un ascolto ottimale dei comandi vocali in qualsiasi condizione di utilizzo, anche in caso di forti rumori esterni per il traffico o di rumore dentro l’abitacolo, come musica, voci o il rumore del condizionatore.

Echo Auto (2ª gen) è già disponibile su Amazon al prezzo di 69,99 euro.

Amazon Echo Auto (2ª generazione)