Technics True Wireless AZ40M2: caratteristiche e prezzo dei nuovi auricolari

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Technics presenta i nuovi auricolari true wireless EAH-AZ40M2, che vanno ad affiancarsi ai EAH-AZ60M2 e EAH-AZ80, arrivati sul mercato solo qualche settimana fa. Naturale evoluzione delle vecchie EAH-AZ40, il nuovo modello economico dell’azienda ha molte interessanti novità rispetto al passato, con l’aggiunta di alcune caratteristiche che possono davvero fare la differenza, tra cui anche una modalità cancellazione attiva del rumore (ANC), diventata ormai quasi un obbligo per il mercato dell’audio.

Technics EAH-AZ40M2: scheda tecnica

Gli auricolari true wireless Technics EAH-AZ40M2 hanno driver da 6 mm e una camera di controllo acustico che, stando alle dichiarazioni dell’azienda giapponese, ha il compito di ottimizzare il flusso d’aria per una migliore resa sonora, con bassi profondi e distorsione ridotta. Le cuffie sono, inoltre, compatibili con il codec LDAC di Sony, che permette l’ascolto di brani Hi-Res con qualità fino a 96 kHz/32 bit con larghezza di banda massima di 990 kbps.

In sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), grazie a un filtro digitale e ai microfoni feedforward (cioè che ascoltano i rumori esterni alla cuffietta), isola l’utente dai rumori esterni. Per un migliore isolamento Technics mette a disposizione insieme agli auricolari anche quattro gommini intercambiabili, pensati per adattarsi a qualsiasi forma delle orecchie.

C’è poi una modalità trasparenza, chiamata in questo caso Ambient Sound, a sua volta distinta in due tipoligie: Natural Ambient, che lascia passare tutti i rumori esterni e Attention che, invece, lascia passare solo le voci umane filtrando tutto il resto. Sia l’ANC che la modalità Ambient Sound sono gestibili tramite l’app Technics Audio Connect che consente di gestire anche l’equalizzatore.

Per le chiamate le Technics EAH-AZ40M2 usano due microfoni MEMS utilizzati per captare al meglio la voce, mentre la tecnologia beamforming si occupa di abbattere il rumore di sottofondo.

La connessione allo smartphone (Android o Apple) avviene tramite Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint, che consente all’utente il passaggio rapido da un dispositivo Bluetooth associato a un altro (fino a un massimo di tre).

Sul fronte dell’autonomia Technics stima fino a 7 ore con una carica completa, che possono arrivare fino a 24 ore utilizzando l’apposita custodia. Attivando invece l’ANC l’autonomia scende a 5,5 ore a fino a 18 con la custodia. Infine è presente anche la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza del dispositivo agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Technics EAH-AZ40M2: prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari true wireless Technics EAH-AZ40M2 saranno disponibili entro la fine di giugno in tre colori: nero, argento e oro rosa. Il prezzo suggerito è di 149,99 euro.