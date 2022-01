Fossil presenta due nuovi smartwatch: Skagen Falster Gen 6 e Razer x Fossil

Nel corso del CES 2022, Fossil ha annunciato i nuovi Skagen Falster, smartwatch di ottima qualità giunti alla loro sesta generazione. La nuova serie farà il suo debutto con un’edizione limitata sviluppata insieme a Razer per i videogiocatori, che prende appunto il nome di Razer x Fossil.

Sebbene i due orologi siano molto simili fra loro per caratteristiche estetiche e tecniche, il secondo sfoggia una serie di dettagli iconici dei prodotti Razer. In particolare, spiccano il nero ed il verde e il logo del brand e non mancano gli effetti RGB personalizzabili. Il prezzo di entrambi modelli è abbastanza competitivo e fanno uso di una serie di funzionalità intelligenti per la gestione delle telefonate e per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere personale. Come da tradizione Fossil, il sistema operativo non può che essere Wear OS sviluppato da Google e il processore lo Snapdragon Wear.

Fossil Skagen Falster Gen 6, com’è fatto

Il nuovo Skagen Falster Gen 6 fa uso del chipset Snapdragon Wear 4100+, ha 1 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna ed integra gli stessi sensori del predecessore Falster 3. La cassa ha un diametro di 41 millimetri (1,28 pollici) ed il cinturino è da 20 millimetri e può essere sostituito facilmente. Fossil, infatti, offre la possibilità di scegliere fra vari cinturini che differiscono fra loro per colorazione e materiale.

Skagen Falster Gen 6 ha una velocità di ricarica due volte superiore rispetto al passato, riuscendo a raggiungere l’80% in circa 30 minuti. Il processore utilizzato è in grado di offrire prestazioni superiori del 30% rispetto a Falster 3 e garantisce un minore consumo energetico.

Il sistema operativo è Wear OS 2, in attesa dell’aggiornamento alla Wear OS 3 che è già utilizzata da Samsung Galaxy Watch 4. Fra le applicazioni compatibili figurano Spotify, YouTube Music, Nike Run Club e tante altre ancora. È inoltre possibile effettuare le telefonate direttamente dal polso quando è connesso allo smartphone tramite altoparlanti e microfono. Per gestire le varie funzionalità è possibile utilizzare i tre pulsanti fisici, il touchscreen o i comandi vocali tramite Google Assistant.

Fossil Skagen Falster Gen 6 sarà acquistabile entro il mese di gennaio a partire da 295 dollari (circa 260 euro).

Fossil Razer x Fossil, le differenze

Il modello Razer X Fossil è appositamente progettato per gli amanti dei videogiochi e, in particolare, per i fan del brand Razer, che da anni sviluppa dispositivi dedicati al gaming. Lo smartwatch fa uso di un display AMOLED da 1,28 pollici (con cassa da 44 millimetri) con tre watchface esclusive sviluppate da Razer e quattro effetti Razer Chroma RGB personalizzabili. I cinturini sono due, hanno le iconiche colorazioni nera e verde del brand e sono intercambiabili.

Anche in questo caso troviamo il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ e sistema operativo Wear OS 2. Non mancano una serie di sensori per monitorare l’attività fisica e lo stato di benessere, fra cui anche un SpO2 per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue direttamente dal polso.

Fossil Razer x Fossil è un’edizione limitata di Skagen Falster Gen 6 e le due compagnie hanno intenzione di vendere poco più di 1.300 unità ad un prezzo di 329 dollari (291 euro) a partire dal 10 gennaio.