Nuovo MacBook Air in arrivo: sarà da 15 pollici

Da alcune settimane assistiamo ad un crescendo di rumor e indiscrezioni su un possibile nuovo prodotto Apple in arrivo: un MacBook Air con display da 15 pollici che la mela morsicata avrebbe intenzione di lanciare a breve, più precisamente nel mese di aprile. Non tutte le indiscrezioni sono affidabili, è vero, ma l’ultima lo è maggiormente di altre perché proviene da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants. DSCC è un’azienda che fa consulenza sul mercato dei display per dispositivi elettronici ed è in grado di monitorare in modo preciso la catena dei fornitori di tutti i big della tecnologia. Apple compresa, motivo per cui le indiscrezioni di Young sono sempre da ritenere più credibili di quelle di altri.

MacBook Air 15 pollici: quello che sappiamo

Partiamo ovviamente dalla dimensione del pannello che sarà da 15 pollici e si affiancherà al modello attualmente in vendita da 13,6 pollici, unico rimasto (insieme all’Air M1 da 13,3 pollici) dopo che Apple ha deciso di mandare in soffitta la versione da 11 pollici nel 2017.

Il display, a parte la dimensione maggiore, sarà lo stesso LCD di quello da 13,6 pollici. Infatti per vedere un aggiornamento in questo campo bisognerà attendere il 2024 quando, secondo l’analista di DSCC, Apple lancerà un MacBook Air da 13 pollici con pannello OLED.

Niente di nuovo, invece, sul fronte SoC. Il MacBook Air da 15 pollici verrà proposto sempre con il chip M2, che rimane il processore più veloce nella proposta di Apple per i suoi laptop. Novità in questo senso potrebbero arrivare con il lancio di un MacBook (non Air) da 15 pollici che, secondo il famoso analista Ming-Chi Kuo, dovrebbe essere proposto anche con il SoC M2 Pro già visto sui MacBook Pro.

Anche se questo modello con il nuovo SoC per il momento è solo frutto di speculazioni, non è impossibile che Apple proponga un MacBook più potente che nella famiglia si posizionerebbe tra il nuovo Air da 15 pollici e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici che adottano i SoC M1 Pro e M1 Pro Max.

Un display più grande ovviamente vuol dire anche uno chassis più grande. Questo permettere ad Apple di inserire una batteria con capacità superiore. Con un SoC efficiente come l’M2, che già garantisce 18 ore di autonomia per la versione da 13 pollici, è facile immaginare che il modello da 15 pollici possa anche raggiungere le 20 ore (se non di più) di autonomia.

MacBook Air 15 pollici: nuove connessioni

Per quanto riguarda le connessioni wireless, SUL modello da 15 pollici è lecito aspettarsi un aggiornamento per quanto riguarda il WiFi. È presumibile che Apple per il nuovo arrivato offre il WiFi 6E, come avvenuto lo scorso mese con il Mac Mini dotato del chip M2. Attualmente, il MacBook Air da 13,6 pollici ha un SoC M2 è compatibile solo con WiFi 6.

Lo stesso discorso si può fare per il Bluetooth 5.3: nei giorni scorsi Apple ha infatti aggiunto dei nuovi prodotti con Bluetooth 5.3 al database Bluetooth Launch Studio di cui uno che fa riferimento a un dispositivo dotat di sistema operativo macOS. Quest’ultimo, a rigor di logica, dovrebbe essere proprio il prossimo MacBook Air da 15 pollici.

Se ciò fosse confermato, il nuovo Air sarebbe compatibile anche con la tecnologia Bluetooth Audio LE, che porterebbe come beneficio una migliore qualità audio e soprattutto una maggiore autonomia della batteria.