Nuovo record per traffico dati e linee mobili

Il mercato della telefonia mobile continua a crescere, sia per quanto riguarda il numero di linee attive sia nella quantità dei dati consumati. Nel terzo trimestre del 2021, come svelano i dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM, sono stati registrati nuovissimi record.

Nel mercato mobile si consumano sempre più dati

Non si arresta la crescita del mercato mobile che in quattro anni ha visto crescere di oltre 6 milioni le linee attive. Il traffico dati infatti è esploso, con un aumento di oltre il 400%. Nonostante i problemi riscontrati nell’anno della pandemia, nel 2021 i consumi sono cresciuti ulteriormente.

Un’espansione, quella del mercato della telefonia mobile, dimostrata dall’aumento del numero di linee attive. Basti pensare che nel settembre del 2021 in Italia erano attive poco meno di 106 milioni di SIM, con più di un milione e mezzo di attivazioni rispetto ai dodici mesi precedenti.

Ad aumentare sono state non solo le attivazioni delle SIM. I dati diffusi dall’AGCOM confermano inoltre la netta preferenza dei clienti per le SIM ricaricabili rispetto a quelle in abbonamento. Gli abbonamenti attivi si sono ridotti negli ultimi quattro anni e oltre l’88% delle SIM human possiede un piano tariffario ricaricabile.

I consumi di dati da mobile sono cresciuti sia a livello complessivo che a quello di singola SIM. Tra gennaio e settembre 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è stato consumato il 36% di traffico in più a livello individuale e il 35% in più a livello complessivo. Se prendiamo in considerazione anche il 2019 si nota come in soli due anni il traffico mobile sia più che raddoppiato.

Risultano invece in leggera diminuzione le richieste di portabilità del numero. Tra settembre 2020 e settembre 2021 ne sono arrivate agli operatori telefonici circa 10 milioni. Tra gli operatori di destinazione, spiccano quelli virtuali, scelti per le offerte tariffarie competitive e la trasparenza.

