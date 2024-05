Obsession, chi recita nella nuova serie thriller-erotica

Fonte foto: Instagram/@dovecameron

Un mix di dramma, crime, thriller psicologico ed eros. È questo il cocktail che promette di rendere esplosiva la nuova serie Obsession, in arrivo prossimamente su Prime Video. Prodotta da Amazon MGM Studios e Atomic Monster, la serie tv è basata sul romanzo di grande successo 56 Days di Catherine Ryan Howard e ha ricevuto il semaforo verde per la produzione nel dicembre 2023. In questi giorni, invece, sono stati annunciati gli attori protagonisti che vestiranno i panni di una giovane coppia infuocata e folle.

56 Days: il libro da cui è tratta la serie

Catherine Ryan Howard è una scrittrice di romanzi crime. 56 Days, il suo esordio letterario, è stato scritto durante il lockdown a Dublino nella primavera 2020. Pubblicato nel 2021, è diventato un bestseller internazionale e ha ricevuto alcuni riconoscimenti (ad esempio, nel 2021 ha vinto An Post Irish Book Awards Crime Fiction Book of the Year)

La serie tv tratta dal romanzo è scritta e prodotta esecutivamente da Lisa Zwerling (nota per The Rook e ER) e Karyn Usher (The Rook e Prison Break). Catherine Ryan Howard prende parte al progetto come co-produttrice esecutiva.

La trama di Obsession

Nel libro 56 Days, Oliver e Ciara si incontrano per caso durante la pandemia da Covid-19 e si trasferiscono a vivere insieme durante il lockdown. Tra i due nasce una relazione da subito intima e appassionata, ma che degenera rapidamente in qualcosa di diverso.

Cinquantasei giorni dopo il loro primo incontro, infatti, la polizia arriva a casa di Oliver e trova un corpo non identificato, brutalmente ucciso e lasciato intenzionalmente a decomporsi. A chi appartiene il cadavere? Chi ha ucciso chi, e perché?

A differenza del romanzo, la trama della serie tv non sarà ambientata durante la pandemia. Per il resto, però, l’adattamento è abbastanza fedele: Ciara e Oliver si incontrano per caso al supermercato, si innamorano follemente e iniziano una relazione totalizzante e ossessiva che nel giro di 56 giorni porta a conseguenze inaspettate.

Il cast e i protagonisti di Obsession

La co-protagonista Ciara sarà interpretata da Dove Cameron, attrice e cantante statunitense di cui la stampa ha recentemente parlato soprattutto perché ha iniziato una relazione con il frontman dei Maneskin, Damiano David (insieme nella foto di apertura).

Nata nel 1996, Cameron ha raggiunto il successo grazie a Liv e Maddie, sitcom Disney Channel. Ha recitato anche in Descendants. Dal 2014 ha pubblicato, con un certo successo, diciassette singoli, tre EP e un album in studio.

Oliver sarà invece interpretato da Avan Jogia. Canadese, classe 1992, Jogia è famoso soprattutto per il ruolo di Beck Oliver nella serie Victorious. Recentemente ha recitato anche nei film Resident Evil: Welcome to Raccoon City e Johnny & Clyde e nelle serie tv Now Apocalypse e Ghost Wars.

Il resto del cast non è ancora stato annunciato.

Quando esce la serie tv Obsession

La serie tv thriller Obsession sarà disponibile su Prime Video, ma il periodo di uscita non è ancora noto.