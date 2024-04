Amazon, con la Samsung Week i prezzi sono crollati

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una settimana speciale quella che stiamo vivendo. Oltre al Ponte della Liberazione che ci offre un po’ di stacco dalla routine giornaliera, con tante persone che ne approfitteranno per una gita fuoriporta o per visitare qualche città all’estero, su Amazon troviamo tantissime nuove promo e con sconti che non si vedevano da tanto tempo. Il merito è soprattutto di Samsung che ci delizia con una una serie di promo veramente speciali. Oltre allo sconto già presente su Amazon, è possibile aggiungere un coupon sconto che varia tra i 150 euro e i 300 euro su alcuni prodotti selezionati, come ad esempio il Galaxy S24, il Galaxy S24 Ultra o il Galaxy Z Flip5. Tutti smartphone usciti sul mercato da pochi mesi e acquistabili al minimo storico. Un’occasione veramente unica da non farsi sfuggire. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato, come tutte le settimane, anche altre offerte da non farsi sfuggire. Oltre agli smartphone e ai prodotti tech, ci sono anche gli elettrodomestici, diventati negli ultimi anni sempre più smart.

Tutte le migliori offerte di questa settimana le trovate nella lista qu in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Buona settimana!

Amazon, le migliori offerte del 22 – 28 aprile

Una settimana veramente ricca di offerte, come avete potuto notare dalla lista molto lunga che raccoglie una ventina di prodotti. Oltre alla Samsung Week che sta caratterizzando questa settimana, su Amazon trovi anche offerte molto interessanti sui prodotti realizzati dallo stesso sito di e-commerce. Stiamo parlando di alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti, come ad esempio i nuovi Fire TV Stick 4K disponibili al minimo storico con un super sconto, oppure lo smart speaker Echo Dot che trasforma la tua abitazione in una smart home. Tra le altre promo top da segnalare c’è il tablet Blackview Tab 70 con uno sconto di ben il 69%, oppure la friggitrice Cecotec Antique 5000 disponibile con uno sconto del 44% e la paghi veramente poco. E per gli amanti degli elettrodomestici smart, c’è la lavasciuga LG Serie R3 con uno sconto del 58% e risparmi quasi 700 euro.

Tutti i prodotti che abbiamo selezionato sono disponibili nella lista qui in alto, basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto, mentre se volete approfondire le caratteristiche tecniche trovate una breve descrizione per ogni dispositivo qui in basso. A voi la scelta: buona lettura.

Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24

Partiamo con due tra le migliori offerte di questa settimana e che riguardano il Galaxy S24 e il Galaxy S24 Ultra. I due smartphone premium di Samsung sono i protagonisti di questa Samsung Week con un doppio sconto veramente importante. Vediamo le offerte nel dettaglio.

Il Galaxy S24 nella versione da 256 gigabyte è in promo con uno sconto del 16% a cui aggiungere un coupon del valore di 150 euro. Il prezzo finale è di 679 euro, con un risparmio di ben 300 euro sul quello di listino. E lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da dire: se vuoi uno smartphone compatto con caratteristiche al top, il Galaxy S24 è quello che devi comprare. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore super prestazione, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Nella parte posteriore una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel

Se, invece, vuoi quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento, l’unica scelta possibile è il Galaxy S24 Ultra. La versione con 512 gigabyte di memoria interna è in offerta al minimo storico con uno un prezzo di 1249 euro. Il merito è dello sconto del 14% a cui aggiungere un coupon di ben 150 euro che si applica al checkout. Il risparmio sfiora i 400 euro e anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Per quanto riguarda la scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED 2cx con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono eccezionali, anche grazie ai 12 gigabyte di RAM. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. A rendere il tutto ancora più interessante la presenza della S Pen, il pennino con cui puoi prendere appunti o disegnare e la tecnologia Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che potenzia le funzionalità dello smartphone (presente anche su Galaxy S24)

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon dove è presente il coupon sconto.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24

Galaxy Z Flip5

La stessa promo è disponibile anche sul Galaxy Z Flip5, l’ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung. In questo caso, però, lo sconto è ancora più interessante. Infatti, alla sconto fisso del 20% già presente in pagina, è possibile aggiungere un coupon sconto del valore di ben 300 euro. In questo modo lo paghi 699 euro, con uno sconto totale di ben 550 euro e costa praticamente la metà. Infine, puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda le caratteristiche dello smartphone, è uno dei migliori telefoni pieghevoli disponibili sul mercato. Schermo pieghevole Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici e schermo secondario esterno da 3,4 pollici molto utile da utilizzare e con cui puoi accedere a tutte le applicazioni che utilizzi maggiormente. Potenza sempre al top grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico.

Galaxy Z Flip5

Galaxy A25

Non solo smartphone top. In questa settimana speciale dedicata ai prodotti Samsung e soprattutto ai telefoni, trovi anche dispositivi che non costano centinaia di euro. Se vuoi spendere il giusto e acquistare uno smartphone super affidabile, il Galaxy A25 è la scelta che fa per te. Grazie allo sconto del 35% lo trovi a un prezzo di circa 240 euro e fai un vero affare. Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura prestazioni top con ogni applicazione, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. Il tutto corredato da un ottimo comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore e un sensore posteriore da 50 megapixel. La batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno è la ciliegina sulla torta.

Galaxy A25

Redmi Note 12 Pro Plus

Cambiamo azienda, ma non tipologia di offerta. Una valida alternativa se vuoi acquistare uno smartphone top a un super prezzo, è il Redmi Note 12 Pro Plus che trovi questa settimana su Amazon a un prezzo di 281,90 euro con uno sconto del 40%. Anche in questo caso si tratta del minimo storico di questo ultimo periodo e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. La scheda tecnica è molto interessante: processore MediaTek Dimensity 1080 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo lo schermo Flow AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e diverse modalità che non affaticano gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Per gli amanti delle foto, nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, presente solitamente solo su telefoni che costano molto di più. La batteria da 5.000 mAh copre fino a due giorni di utilizzo, e nel momento del bisogno puoi anche chiedere aiuto alla ricarica HyperCharge da 120W che impiega poco più di quindici minuti per assicurarti il 100% di autonomia.

Redmi Note 12 Pro Plus

Cuffie lowcost

Come ogni settimana, segnaliamo oltre agli smartphone, anche alcune offerte sugli accessori utilissimi nella vita di tutti i giorni. E le cuffie sono uno di questi accessori. Questa settimana troviamo in offerta questo modello lowcost con uno sconto di ben l’80% a meno di 10 euro e fai un super affare. Si tratta di cuffie con un’ottima qualità del suono, compatibili con qualsiasi smartphone, tablet e computer e con un’autonomia fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Se vuoi spendere poco e comprare delle ottime cuffie, questa è la promo che fa per te.

Cuffie lowcost

TicWatch E3

Passiamo a un’altra categoria di prodotti sempre molto amati dagli utenti: gli smartwatch. Questa settimana torna in promo una vecchia conoscenza: il TicWatch E3. Si tratta di un orologio smart economico e disponibile con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 129,99 euro. Uno sconto importante che lo fa diventare un vero best buy. Lo smartwatch offre tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da tante modalità di allenamento, un set completo per il monitoraggio della salute e una batteria a lunghissima durata. Non farti sfuggire questa ottima opportunità.

TicWatch E3

Amazfit T-Rex Ultra

Uno smartwatch indistruttibile in promo al minimo minimo storico e con un doppio sconto che ha una durata limitata. Stiamo parlando dell’Amazfit T-Rex Ultra, disponibile a un prezzo di 349,69 euro e che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un orologio veramente unico nel suo genere, realizzato con materiali super resistenti e pensato per chi ha una vita avventurosa. Resiste agli sbalzi di temperatura e alle cadute e alla polvere. Mette a disposizione più di 150 modalità di allenamento, tra cui alcune veramente particolari come il paracadutismo. La batteria ha una durata che può superare anche i 20 giorni utilizzando la modalità di risparmio energetico.

Amazfit T-Rex Ultra

Blackview Tab 70

Uno dei tablet più amati torna in offerta e al minimo storico. Stiamo parlando del Blackview Tab 70, tablet lowcost in offerta con un super sconto del 69% che fa scendere il prezzo a 99,99 euro. Si tratta del classico tablet da divano che assicura ottime prestazioni con i videogame e con le piattaforme di videostreaming. Lo schermo da 10 pollici e la compatibilità con qualsiasi app lo rendono il tuo compagno perfetto per lunghe maratone di serie TV seduto sdraiato comodamente sul divano. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Blackview Tab 70

Galaxy Tab S9

Altro prodotto Samsung protagonista in questa settimana speciale. Questa volta parliamo del Galaxy Tab S9, uno dei migliori tablet in circolazione e principale alternativa all’iPad Pro di Apple. Oggi lo puoi acquistare a un prezzo di 699 euro, grazie allo sconto fisso presente in pagina a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 300 euro. E lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. Si tratta di un tablet che ha bisogno di poche presentazioni: schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, tecnologia Galaxy AI che ti permette di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale, processore Snapdragon 8 Gen 2 e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Dotato anche di S Pen che ti permette di disegnare, prendere appunti e anche lavorare sui documenti di lavoro. Lo puoi utilizzare anche per le call di lavoro, grazie alla doppia fotocamera posteriore e alla doppia fotocamera frontale.

Galaxy Tab S9

Smart TV Panasonic 42 pollici OLED

Ecco un’offerta sensazionale disponibile questa settimana. Lo smart TV Panasonic da 42 pollici con schermo OLED 4K è in promo con uno sconto del 53% e lo paghi 758,81 euro. Il risparmio supera gli 800 euro e per un televisore OLED si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare. Si tratta anche di un televisore Google TV con a bordo il sistema operativo dell’azienda di Mountain View che permette l’accesso a un numero praticamente infinito di app e piattaforme di streaming. Presente anche l’assistente vocale Google Assistant e Google Chromecast con cui trasmette sul televisore immagini e video presenti sullo smartphone. Un vero affare da non farsi scappare.

Smart TV Panasonic OLED 42 pollici

Smart TV Samsung TV Neo QLED da 65 pollici

Altro smart TV in promo con uno sconto eccezionale. Trovi il televisore Samsung TV Neo QLED da 65 pollici di ultima generazione in offerta con uno sconto del 48% e lo paghi 1299 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Si tratta di un televisore premium che assicura immagini ottime con qualsiasi tipologia di contenuto e che oggi trovi a un super prezzo. Ottimo anche il processore Neural Quantum 4K che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità anche dei contenuti che nativamente non sono in 4K. E con lo Smart Hub di Samsung puoi accedere e vedere tutti i film e le tue serie TV preferite in pochissimi secondi.

Samsugn TV Neo QLED da 65 pollici

Cecofry Antique 5000

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria economica e anche con un design ricercato, questa Cecofry Antique 5000 è quella che fa al caso tuo. Oggi la trovi con uno sconto del 44% e la paghi solamente 38,90 euro. Le dimensioni sono perfette per una famiglia e puoi preparare piatti per 3-4 persone. Tecnologia PerfectCook che ti permette di cucinare un po’ di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e anche le verdure grigliate. Semplice da pulire.

Cecofry Antique 5000

Lavasciuga LG

Se non hai molto spazio in casa per la lavatrice e l’asciugatrice, la lavasciuga è l’elettrodomestico che fa per te. Oggi trovi questo modello LG Serie R3 con intelligenza artificiale e tecnologie di ultima generazione in offerta con uno sconto incredibile del 58% e risparmi quasi 700 euro sul prezzo di listino. La miglior promo che trovi questa settimana su un elettrodomestico di questo genere. Non farti scappare questa super occasione.

Lavasciuga LG

Telecamera blurams

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e spendere poco? Oggi trovi su Amazon la telecamera di sicurezza blurams in promo con uno sconto del 43% e la paghi solamente 22,99 euro. Facile da installare e da configurare, la puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone. Immagini in alta definizione grazie al sensore con risoluzione 2K e ti avvisa in tempo reale quando nota qualcosa di anomalo. Approfittane subito.

Telecamera blurams

Robot aspirapolvere OKP

Un robot aspirapolvere a un prezzo stracciato. Questa è l’offerta disponibile questa settimana per questo robot aspirapolvere OKP disponibile con un doppio sconto molto interessante. Oltre a quello fisso del 30%, puoi aggiungere anche un coupon del valore di 100 euro che fa scendere il prezzo a 109 euro. Lo paghi pochissimo e ha ottime funzionalità.

Robot aspirapolvere OKP

Prodotti Amazon

Chiudiamo con una carrellata di prodotti Amazon. Questa settimana, infatti, oltre alle tante promo disponibili sui dispositivi Samsung, è anche la settimana delle offerte per i prodotti Amazon. E stiamo parlando di quelli più ricercati e desiderati dagli utenti, come ad esempio i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max che troviamo al minimo storico. La versione 4K è in offerta a un prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 43%, mentre il Fire TV Stick 4K Max è in promo a un prezzo di 53,99 euro con uno sconto del 33%. In questi giorni sono tra i dispositivi più acquistati e il merito è della loro grand utilità. Lo colleghi al televisore e hai a disposizione tutta una serie di funzioni che lo rendono super utile. Da acquistare assolutamente.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Altrettanto interessante l’offerta per l’Echo Dot di quinta generazione, lo smart speaker di Amazon che rende intelligente la tua abitazione. Oltre a svolgere la funzione di cassa Bluetooth, con l’Echo Dot puoi gestire tutti i dispositivi smart compatibili presenti in casa, dal termostato fino alle lampadine. Questa settimana lo trovi in promo a un prezzo di 34,99 euro con uno sconto del 46%.

Echo Dot

Chiudiamo con un altro dispositivo Amazon che trovi a un super prezzo: l’Echo Auto. Si tratta di un prodotto che colleghi alla porta USB o all’accendisigari della tua auto o del tuo veicolo commerciale e che ti permette di avere Alexa sempre a disposizione. All’occorrenza si trasforma anche in una cassa Bluetooth. Dotato anche di microfoni che ascoltano la tua voce e che puoi utilizzare per le rispondere alle chiamate in entrata.

Echo Auto