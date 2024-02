Amazon, ecco le offerte per San Valentino e per Sanremo: sconti incredibili

Fonte foto: Samsung Newsroom

È la settimana di Sanremo e anche Amazon si è "allineata" all’atmosfera che si respira in questi giorni nel Bel Paese. Il sito di e-commerce ha aperto un negozio ad hoc con tutti i prodotti dei vari artisti e cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston: potete trovare CD, merch ufficiale (anche del Fantasanremo) e cover personalizzate per rendere unico il vostro smartphone. Questa, però, è anche la settimana che porta a San Valentino. E anche in questo caso su Amazon trovi un negozio ad hoc con tante idee regalo per il tuo partner: dai prodotti di abbigliamento fino ad arrivare a quelli che più interessano a noi, i dispositivi tecnologici. Questa è una settimana ricca, con smartphone in promo al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Un esempio è il Galaxy A25, smartphone nuovo di zecca di Samsung che trovi già in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 100 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori promo di questa settimana che riguardano i dispositivi tecnologici e anche gli elettrodomestici per casa, diventati sempre più tecnologici e funzionali alla vita di tutti i giorni. Li trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto su Amazon.

Amazon, le migliori offerte della settimana 5-11 febbraio

Mettendo da parte lo store di San Valentino e quello dedicato a Sanremo, di certo non mancano le opportunità per fare grandi affari questa settimana. Nella lista qui in alto trovate una lista piuttosto ricca e variegata. Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie, trovate le Oppo Enco X con uno sconto del 61% e al minimo storico risparmiando più di 100 euro. Altra occasione da non farsi sfuggire è lo smart TV Samsung da 43 pollici disponibile con uno sconto del 44% e lo paghi praticamente metà prezzo. Tra le ultime rimanenze degli Apple Days c’è l’Apple Mac mini con processore M2 disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico. Tra gli elettrodomestici, una delle migliori promo di questa settimana è l’asciugatrice Bosch Serie 6 disponibile con uno sconto del 46% e risparmi quasi 500 euro. Al momento è uno degli elettrodomestici più venduti su Amazon. Ottima anche l’offerta per la friggitrice ad aria Cecotec: solo questa settimana la trovi con uno sconto del 56% e la paghi poco più di 50 euro.

Tutte le promo le trovi nella lista in alto, basta premere sul link per aprire la pagina prodotto su Amazon e scoprire il prezzo. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche e le funzionalità, puoi continuare a leggere l’articolo: per ogni prodotto trovi una breve descrizione e il banner per completare l’articolo. Buona lettura.

Negozio San Valentino

È arrivato quel periodo dell’anno: cosa regalare al proprio partner per San Valentino? In tuo soccorso arriva Amazon con un negozio ad hoc che raccoglie tantissime idee regalo differenti. Si va dai classici prodotti di abbigliamento come felpe, vestiti, scarpe, sciarpe, cappotti e tantissimi accessori femminili (orecchini, bracciali anelli) fino ai dispositivi tecnologici. I prodotti sono suddivisi anche per fasce di prezzo, in modo da semplificare la vostra ricerca. Il nostro consiglio è di affrettarvi: manca poco a San Valentino e gli ultimi giorni sono i più complicati per trovare ancora qualcosa di adatto al tuo partner.

Negozio Sanremo

Oltre a San Valentino, per tantissimi italiani e italiane questa è soprattutto la settimana del Festival della musica italiana di Sanremo, un evento che negli ultimi anni ha conquistato sempre di più l’attenzione anche dei giovani. Il merito è della conduzione di Amadeus, dell’utilizzo dei social da parte degli artisti e anche del Fantasanremo, il gioco simile al fantacalcio che oramai è diventato un must have da fare, con tantissimi brand che lo sponsorizzano. Su Amazon trovi un negozio ad hoc dove sono presenti gli album degli artisti in gara e anche prodotti di merchandising dedicati all’evento e al Fantasanremo. Non perdere l’occasione e rende unico il tuo smartphone acquistando una cover ad hoc.

Lego, idee regalo San Valentino

Potrebbe non essere il regalo di San Valentino più romantico, ma renderà felice il tuo partner se è un appassionato. Stiamo parlando delle offerte disponibili su Amazon per tanti set Lego che trovi con un’offerta a tempo e al minimo storico. Si tratta di set tutti molto differenti tra di loro: si va dal Lego Icons Orchidea fino al lego dedicato a Star Wars con il caso di Dath Vader. Ma ne trovi tantissimi altri e adatti a qualsiasi persona abbia la passione per i mattoncini colorati. Scopri tutte le promo cliccando sul link qui in basso.

Galaxy S22 Ultra

Amazon questa settimana ci stupisce con una promo straordinaria per il Galaxy S22 Ultra, smartphone uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora uno dei migliori in circolazione nel mondo Android. Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QuadHD e refresh rate fino a 120 Hz, di un processore super prestazionale e soprattutto di un comparto fotografico con fotocamera da 108 megapixel e tecnologia Nightography che rende perfetto ogni scatto fatto al buio. Uno smartphone dotato anche della magica S Pen che lo trasforma in un dispositivo da lavoro mentre sei in viaggio. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 39% e il prezzo scende al minimo storico e risparmi più di 500 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare nella pagina prodotto.

Galaxy A25

Altro smartphone Samsung in super promo disponibile questa settimana. Si tratta del Samsung Galaxy A25, telefono medio di gamma da poco uscito sul mercato e protagonista su Amazon di un’ottima promo lancio. Solo per pochi giorni lo trovi con uno sconto del 30% e risparmi praticamente 100 euro. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere: schermo ampio e con ottimi colori, un processore performante e una fotocamera principale da 50 megapixel che ti permette di scattare immagini in ogni situazione. Il classico telefono medio di gamma di cui non puoi fare a meno, anche grazie alla batteria da 5.000 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni.

Power bank POSUGEAR

Oltre agli smartphone bisogna dotarsi di tutti gli accessori necessari per poterlo utilizzare al meglio. E tra questi accessori non può mancare il power bank. La batteria supplementare dello smartphone è uno di quegli accessori da avere sempre nello zaino e da utilizzare nel momento del bisogno. Questa settimana su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh in promo speciale con un doppio sconto che te lo fa pagare meno della metà. Oltre allo sconto fisso del 35% presente in pagina, trovi un altro coupon che fa abbassare il prezzo di un altro 30%. Compatibile con qualsiasi smartphone, smartwatch e cuffie Bluetooth.

Power bank POSUGEAR

Oppo Enco X

Una delle migliori offerte di questa settimana. Su Amazon trovi le cuffie wireless Oppo Enco X con uno sconto del 61% che fa scendere il prezzo a 69,99 euro, e risparmi più di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero facendo un vero affare. La qualità dell’audio è eccezionale, sono dotate di cancellazione del rumore e anche di 3 microfoni da utilizzare per fare le chiamate mentre sei in viaggio. Sono resistenti all’acqua e le puoi utilizzare mentre ti alleni. Compatibili sia con Android sia con iOS (quindi anche l’iPhone).

Oppo Enco X

Galaxy Watch4

Torna in offerta uno degli smartwatch più venduti su Amazon. Stiamo parlando del Galaxy Watch4 nella versione più piccola da 40mm. Ha pochi eguali per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo: lo sconto del 52% te lo fa pagare meno di metà prezzo. Solo questa settimana è disponibile a 129 euro. Dotato di tutto quello che chiedi a un orologio smart: schermo con ottimi colori e che si legge bene anche sotto la luce del sole, monitoraggio avanzato della salute e più di 90 modalità di allenamento. Tutti i dati vengono raccolti nell’app dello smartphone e li puoi condividere con i tuoi amici. A bordo il sistema operativo WearOS di Google con la suite di app di Mountain View.

Galaxy Watch4

Xiaomi Redmi Watch 3

Rapporto qualità-prezzo imperdibile per il Redmi Watch 3. Stiamo parlando di uno smartwatch top di gamma con un design moderno e che ricorda vagamente l’Apple Watch. Oggi lo trovi in promo speciale con uno sconto del 32% e lo paghi solamente 89 euro. Schermo da ben 1,75 pollici, monitoraggio avanzato della salute con battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel sangue in tempo reale. Le modalità sportive supportate sono più di 120 e ha un’autonomia fino a 12 giorni. È anche impermeabile. Collegandolo con lo smartphone puoi rispondere alle chiamate in entrata direttamente dal polso.

Xiaomi Redmi Watch 3

Smart TV Samsung 43 pollici

Se stavate cercando l’offerta giusta per cambiare il televisore, questa è quella che fa per voi. Su Amazon trovi lo smart TV Samsung QE4365C da 43 pollici con schermo QLED con risoluzione 4K in offerta con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 449 euro. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 350 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La qualità delle immagini è elevatissima, anche grazie alla presenza del processore Quantum 4K Lite e supporta sia Alexa sia Google Assistant per il controllo da remoto con la voce. A bordo c’è il sistema operativo Tizen e lo Smart Hub che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze e alle app di video streaming installate.

Smart TV Samsung 43 pollici

Mac mini con processore M2

Le ultime rimanenza degli Apple Days. Su Amazon è in offerta l’ottimo Apple Mac Mini con processore M2 versione 2023 (l’ultima lanciata sul mercata da Apple) con uno sconto IVA del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi solamente 579 euro, un super prezzo per un computer Apple con componenti di ultima generazione e che puoi utilizzare per qualsiasi scopo. A bordo è presente l’ottimo processore Apple M2 con 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Lo colleghi velocemente a un monitor e puoi cominciare a utilizzarlo immediatamente. Le dimensioni abbastanza compatte lo rendono anche portatile.

Striscia LED Tapo Tp-Link

Le strisce LED sono una delle ultime novità in fatto di smart home. Oramai sono sempre più diffuse in casa e nei negozi e ti permettono di costruire la tua stanza dei sogni. Oggi trovi in promo speciale questa striscia LED Tapo TP-Link L930 da 5 metri con uno sconto del 33% e la paghi solamente 39,99 euro. La puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone o con un semplice comando vocale. Personalizzabili e uniche. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare per personalizzare l’esterno di un negozio.

Striscia LED Tapo TP-Link L930

Asciugatrice Bosch Serie 6

Una delle migliori promo di questa settimana e anche uno dei migliori elettrodomestici che puoi trovare su Amazon. Stiamo parlando dell’asciugatrice Bosch Serie 6 disponibile con uno sconto del 46% e che paghi solamente 569 euro. Il successo è dato dai numeri: negli ultimi 30 giorni ne sono state acquistate più di 400. Si tratta di un’asciugatrice con pompa di calore, cestello da 9 chilogrammi e classe di efficienza energetica A++, quindi consuma poca elettricità e poca acqua. Dotata di tecnologie all’avanguardia che ti permettono di asciugare in fretta i tuoi vestiti e di farlo in modo delicato, in modo da non rovinare il tessuto. Un acquisto perfetto per questo periodo dell’anno.

Asciugatrice Bosch Serie 6

Friggitrice ad aria Cecotec

Questa settimana sono in offerta speciale anche tanti elettrodomestici per la cucina Cecotec, tra cui questa friggitrice ad aria intelligente che puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Le dimensioni sono piuttosto generose e puoi preparare il pranzo o la cena per almeno un paio di persone. Il termostato è regolabile e tramite lo schermo frontale puoi scegliere tra le tante modalità di cottura. Una friggitrice ad aria che oggi trovi con uno sconto del 56% e la paghi solamente 52,90 euro. Non farti scappare questo super affare.

Friggitrice ad aria Cecotec

Robot aspirapolvere Ecovacs Robotics Deebot T9

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo Ecovacs Robotics Deebot T9 è quanto di meglio puoi trovare su Amazon oggi. Grazie allo sconto del 57% approfitti del minimo storico e lo paghi 299 euro, risparmiando ben 400 euro su quello di listino. I sensori rilevano gli ostacoli e mappa tutta l’abitazione. La batteria assicura un’autonomia fino a 175 minuti. Compatibile anche con Alexa.

Ecovacs Robotics Deebot T9

Planetaria Moulinex Masterchef Grande

Se hai la passione per la cucina, quello che non ti può mancare in cucina è una planetaria. Oggi su Amazon c’è l’offerta che fa per te. Il robot da cucina Moulinex Masterchef Grande è disponibile con uno sconto del 50% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Dotato di una grande potenza, puoi preparare veramente di tutto, compreso l’impasto per la pizza, per i dolci o per il pane. Nella confezione sono presenti anche tanti accessori molto utili.

Planetaria Moulinex Masterchef Grande

Macchina per il caffè De’Longhi Dedica

La più venduta del momento su Amazon. Stiamo parlando della macchina per il caffè De’Longhi Dedica, disponibile in promo questa settimana con uno sconto del 40% e la trovi a 167,08 euro. Lo sconto è di poco superiore ai 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Si tratta di una macchina per il caffè con cui puoi fare e preparare di tutto, anche il cappuccino grazie al sistema integrato. La funzione Flow Stop ti permette di personalizzare la lunghezza del tuo caffè. Puoi utilizzare sia caffè in polvere sia le cialde E.S.E.

Macchina per il caffè De’Longhi Dedica