Oggi maratona 007: dove vedere tutti i film

Lanciarsi in un’audace maratona di tutti i film di 007 ora è più semplice, dal momento che le oltre venti pellicole da oggi, 13 maggio 2022, sono interamente disponibili in streaming su Prime Video. E non c’è tempo da perdere: questo piccolo tesoro cinematografico resterà a catalogo per un tempo limitato.

Le pellicole su Prime Video sono 26 e sono accomunate dal fatto di avere per protagonista il celebre agente dei servizi segreti James Bond. Il personaggio è nato negli anni Cinquanta nei libri dello scrittore Ian Flaming (anche se, dopo la sua morte, altri autori negli anni hanno scritto nuovi romanzi sulle missioni di 007) ma è diventato un noto volto cinematografico solo nel 1962. Chi è andato al cinema negli ultimi anni associa l’agente segreto all’attore Daniel Craig, che lo ha interpretato nelle pellicole più recenti. Per conoscere la storia di James Bond, però, è bene partire dalle origini.

I film di 007 con Sean Connery

Il primo attore a interpretare l’agente dei servizi segreti al cinema è stato Sean Connery. Una maratona di film di 007 che si rispetti deve dunque iniziare da qui e su Prime Video adesso si trovano anche queste pellicole delle origini: Licenza di uccidere (1962), Dalla Russia con amore (1963), Agente 007 – Missione Goldfinger (1964), Agente 007 – Thunderball: operazione tuono (1965) e Agente 007 – Si vive solo due volte (1967). Dopo una pausa, Connery torna a interpretare Bond nel 1971, in Agente 007 – Una cascata di diamanti, e nel 1983 con Mai dire mai.

George Lazenby, il secondo 007 al cinema

Quando Sean Connery sceglie di dedicarsi ad altro, è il turno di George Lazenby, protagonista del film del 1969 intitolato Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (anche questo su Prime Video da oggi). La pellicola non ha avuto grande successo, probabilmente perché il pubblico era ancora troppo affezionato alla figura di Connery.

I film di 007 con Roger Moore

L’agente 007 sembra ritrovare una sua identità, al cinema, con l’arrivo dell’attore Roger Moore. I film che lo vedono protagonista, tutti su Prime Video, sono Agente 007 – Vivi e lascia morire (1973), Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro (1974), La spia che mi amava (1977), Moonmaker – Operazione spazio (1979), Solo per i tuoi occhi (1981), Octopussy – Operazione piovra (1983) e 007 – Bersaglio mobile (1985).

I film di 007 con Timothy Dalton e Pierce Brosnam

Dopo Roger Moore, il testimone passa prima a Timothy Dalton (nei film 007 – Zona pericolo e Vendetta privata, rispettivamente del 1987 e 1989) e poi a Pierce Brosnam. Quest’ultimo compare in Golden Eye (1995), Il domani non muore mai (1997), Il mondo non basta (1999) e La morte può attendere (2002).

Gli ultimi film di 007

Infine, su Prime Video non mancano ovviamente le pellicole più recenti, con Daniel Craig nei panni dell’iconico agente con licenza di uccidere. Casino Royale è uscito nel 2006, seguito da Quantum of Solace, Skyfall (2012), Spectre (2015) e No time to die (2021).

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere tutti i film di James Bond