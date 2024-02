One Piece 2: quando iniziano le riprese?

Anticipazioni, indiscrezioni e ipotesi: cosa sappiamo della seconda stagione di One Piece live-action? Secondo un attore, le riprese stanno per iniziare

Fonte foto: Netflix

Gli occhi dei fan di mezzo mondo sono puntati con trepidazione sulla seconda stagione di One Piece. Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese del nuovo ciclo di episodi della serie live-action tratta dall’omonimo manga di successo, ma una dichiarazione rilasciata recentemente da uno degli attori protagonisti ha lasciato intendere che non manchi molto tempo al ritorno sul set. Una piccola anticipazione che non ha fatto altro che aumentare la curiosità degli spettatori.

Le riprese di One Piece stagione 2

One Piece è stata rinnovata da Netflix poco dopo il debutto della prima stagione sulla piattaforma di streaming. Taz Skylar, che interpreta Sanji, intervistato recentemente da Digital Spy ha confermato che la seconda stagione è in pre-produzione: «So che abbiamo date generali su quando torneremo in Sudafrica, che non sono molto lontane da ora», ha detto. Il Sudafrica era già stato la location dei primi episodi e anche la seconda stagione verrà a quanto pare girata lì.

Anticipazioni su One Piece stagione 2

Nella stessa intervista Taz Skylar ha aggiunto di essere entusiasta del modo in cui si sta adattamento la storia della seconda stagione. «Adoro quello che stanno facendo con ciascuno dei nostri personaggi», ha dichiarato. «Noi tutti – cast, squadra, troupe – siamo molto emozionati all’idea di tornare insieme, perché la prima volta è stata un’esperienza fantastica e siamo diventati tutti ottimi amici. Amiamo il Sudafrica, quindi non vediamo l’ora di tornarci quest’anno e, si spera, di farcela di nuovo».

Pochi mesi fa, in un’altra intervista durante il ComicCon Arabia 2023, era stato l’attore Mackenyu Maeda a fornire qualche blanda anticipazione sul suo personaggio, Zoro, dicendo che gli spettatori nella seconda stagione lo avrebbero visto coinvolto in scene d’azione e di combattimento migliori.

I nuovi personaggi di One Piece 2

Non è ancora noto con esattezza quali e quante vicende del manga verranno adattate nella stagione 2 della serie live-action, ma, come hanno fatto notare alcuni esperti, la saga di Alabasta è molto ricca di personaggi e di archi narrativi: molto probabilmente sarà necessario sacrificare qualcuno o qualcosa nell’adattamento live-action.

Eiichiro Oda, fumettista creatore di One Piece, ha già annunciato che tra i personaggi dei nuovi episodi ci sarà sicuramente Chopper. È dato quasi per certo anche il ritorno nel cast di Jeff Ward, che nella prima stagione ha prestato il volto a Buggy il Clown.

Quando esce One Piece 2 su Netflix?

Dal momento che le riprese di One Piece 2 non sono ancora iniziate, è molto prematuro immaginare una data di uscita su Netflix. Secondo le previsioni più ottimiste, la stagione 2 potrebbe arrivare in streaming nel corso del 2025.