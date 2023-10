OnePlus 10 Pro con le Offerte Prime è lo smartphone da comprare subito

La Festa delle offerte Prime è qui ed è l’occasione perfetta per chiunque voglia acquistare un nuovo smartphone ma senza spendere un capitale. Tra le offerte Amazon più interessanti, c’è sicuramente il OnePlus 10 Pro, uno smartphone di fascia alta, con una scheda tecnica completa e versatile, che per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo mai visto prima, abbondantemente sotto i 500 euro. E un prezzo così per un top di gamma è un’occasione irripetibile.

OnePlus 10 Pro 5G, 12GB RAM 256GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di Seconda Generazione, Verde (Emerald Forest) [EU version]

OnePlus 10 Pro: scheda tecnica

OnePlus 10 Pro ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (3.216×1.440 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Hasselblad, comprende un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare 50 MP (ƒ/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 8 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.2)

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche un chip per l’NFC.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos, con supporto per la cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 80 W, ricarica wireless AirVOOC da 50 W e ricarica inversa. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13.

OnePlus 10 Pro: Festa delle offerte Prime

OnePlus 10 Pro è uno smartphone di fascia alta, con una scheda tecnica completa e dalle grandi potenzialità, che lo rende perfetto in qualsiasi situazione dall’intrattenimento fino alla produttività.

Punto di forza di questo device è sicuramente l’ottimo comparto fotografico che promette scatti di buon livello a qualsiasi condizione di illuminazione. Molto interessante anche il processore di Qualcomm, che ha già dato modo di mostrare le sue grandi capacità in più di un’occasione.

Buona anche la batteria da 5.000 mAh che, grazie alla ricarica rapida, può passare da 0 a 100% in circa mezz’ora, per non uscire mai di casa con il telefono scarico.

Il prezzo di listino del OnePlus 10 Pro è di 579 euro, non proprio basso ma certamente giustificabile dalle specifiche di cui sopra. Grazie alla Festa delle offerte Prime, però, si può portare a casa questo smartphone a 469,99 euro (-19%, -109 euro) uno sconto da cogliere al volo, soprattutto per chi cerca un top di gamma da comprare al giusto prezzo.

