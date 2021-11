OnePlus 10 Pro sarà un top di gamma assoluto

Come ogni anno c’è molta attesa nei confronti dei top di gamma OnePlus, che se fino a qualche anno fa allettavano gli appassionati principalmente per il loro prezzo stracciato in rapporto alla dotazione tecnica da primi della classe, da qualche tempo il rapporto qualità prestazioni pende nettamente a favore di queste ultime.

OnePlus ha fatto la scelta di investire prevalentemente sulle prestazioni, e infatti i suoi top di gamma sono tra i prodotti più rapidi e potenti in commercio. Dei top di gamma assoluti, proprio come OnePlus 10 Pro sul quale sono già emerse diverse anticipazioni che ne tratteggiano un profilo da primo della classe, come il display dalla risoluzione altissima o la ricarica rapida a ben 125 watt. Mancano ancora all’appello alcune informazioni, ma le principali sono già note e non lasciano dubbi: tra i top di gamma 2022 ci sarà anche OnePlus 10 Pro, e la concorrenza dovrà sudare parecchio per fare di meglio.

OnePlus 10 Pro, come sarà

OnePlus 10 Pro saprà farsi apprezzare già al primo sguardo. Letteralmente, perché integrerà uno schermo da 6,7 pollici ad altissima risoluzione (1440p o Quad HD+) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, probabilmente con la possibilità per il software di regolarla verso l’alto o il basso a seconda dell’operazione che si svolge.

Il cuore di OnePlus 10 Pro sarà, come da tradizione e senza ombra di dubbio, il chip migliore di Qualcomm, ossia lo Snapdragon 898 che sarà presentato al mondo a fine mese (probabilmente con il nuovo nome di Snapdragon 8 Gen 1). I top di gamma dell’azienda sono stati sempre tra i prodotti più prestanti in commercio, e oltre alla celebre ottimizzazione software della OxygenOS parte del merito è proprio dei chip di Qualcomm. Su OnePlus 10 Pro l’azienda non rinuncerà all’affidabilità dei chip Snapdragon.

A complemento del chip ci saranno 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Le RAM saranno delle LPDDR5 mentre le memorie di archiviazione delle UFS 3.1, ossia entrambe della tipologia più rapida in commercio. OnePlus 10 Pro sarà uno smartphone impermeabile con certificazione IP68 contro polvere e liquidi.

Sulla superficie frontale ci sarà una fotocamera selfie da 32 megapixel, mentre sul posteriore ce ne saranno tre. Purtroppo non conosciamo la tipologia dei sensori oltre quello principale, ma dei restanti due si può ipotizzare che uno sia un ultra grandangolare e che l’altro uno addetto agli zoom 5x di cui si è vociferato in passato. I rumor riferiscono comunque che saranno da 48, 50 e 8 megapixel.

OnePlus 10 Pro completerà la sua dotazione con una batteria dalla capacità più che sufficiente, anche se bisognerà dirlo dopo aver valutato lo Snapdragon 898 e la sua efficienza: ci sarà una batteria da 5.000 mAh, ma quel che sorprende maggiormente è la ricarica rapida, che si prevede da ben 125 watt, quindi “super" rapida. Potrebbe pure esserci la ricarica wireless, ma non c’è ancora alcuna voce in merito.

OnePlus 10 Pro, quando arriva

Le indiscrezioni non si sono ancora sbilanciate più di tanto sulla data di uscita di OnePlus 10 Pro, ma la sensazione diffusa è che arriverà dapprima in Cina nei primi mesi del 2022. In Europa potrebbe arrivare nello stesso periodo del predecessore (in foto).