OnePlus 10 Pro svelato: tutto sul nuovo top di gamma in arrivo

Ancora non è arrivato nei negozi ma già è completa la lista delle specifiche del nuovo smartphone di OnePlus. Si tratta di OnePlus 10 Pro, il telefonino dell’azienda cinese che cercherà di imporsi grazie a una serie di caratteristiche tecniche di rilievo e dettagli che, di certo, daranno filo da torcere ai suoi competitor.

A rendere note alcune interessanti informazioni chiave sul top di gamma è stato Pete Lau, co-fondatore di OnePlus, attraverso i propri canali social; non si tratta della prima volta, poiché già in passato il papà della società ha utilizzato i propri profili per svelare dettagli e immagini dei device in arrivo. Già alcune settimane fa, però, ad anticipare l’atteso smartphone erano state alcune immagini pubblicate proprio dal sito ufficiale dell’azienda che, in questo modo, ha potuto contribuire a far crescere la curiosità tra gli esperti e gli appassionati di telefonia mobile. Sono tanti dunque i tasselli, certificazione TENAA pubblicata sul web compresa, che una volta riuniti hanno contribuito a delineare i contorni di questo OnePlus 10 Pro: andiamo a conoscerlo nel dettaglio.

OnePlus 10 Pro, caratteristiche tecniche

Partendo dal display, il nuovo OnePlus 10 Pro avrà a disposizione uno schermo Fluid AMOLED LTPO 2.0: 6.7 pollici con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento a 120Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. All’interno, invece, sarà presente un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Lo spazio di archiviazione sarà UFS 3.1 da 128 o 256GB, senza però alcuna opportunità di espansione almeno secondo le anticipazioni del sito web 91mobiles, mentre la RAM LPDDR5 sarà disponibile nei tagli da 8 e 12 GB. Degna di nota, anche la ricarica veloce a 80W SuperVOOC per una batteria da 5000mAh, alla quale si aggiunge la possibilità di ricarica wireless AirVOOC a 50W e carica inversa.

Passando al comparto fotografico, la seconda generazione firmata Hasselblad, lo smartphone potrà contare su un modulo triplo incastonato nel retro, con sensore principale da 48MP, secondario da 50MP e un’ultima lente da 8MP, il tutto con Dual OIS. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, vi sarà un sensore da 32MP per realizzare selfie e videochiamate.

Alla dotazione, non manca neanche il doppio altoparlante, motore a vibrazione lineare sull’asse X per il feedback aptico mentre per la connettività, oltre al 5G che consente una trasmissione e ricezione dei dati ultra veloce, i protocolli presenti sono Bluetooth 5.2, NFC, VoWiFi e VoLTE. Il sistema operativo prescelto è OxygenOS 12, basato su Android 12.

OnePlus 10 Pro, prezzo e data di lancio

Sul costo effettivo di vendita di OnePlus 10 Pro e sui tempi di immissione sul mercato per poter mettere mano su questo nuovo smartphone dell’azienda cinese, Lau ha preferito non sbottonarsi. Per queste informazioni, quindi, bisognerà attendere l’evento di lancio già in calendario e previsto in Cina per il prossimo 11 gennaio.