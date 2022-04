OnePlus 10R: ormai sappiamo tutto di lui

Il nuovo OnePlus 10R, che sarebbe in procinto di essere lanciato in India, arriverà con il nome di OnePlus Ace in Cina. I due telefoni non sono altro che dei rebranding del Realme GT Neo3 (presentato alcune settimane fa), quindi la scheda tecnica dovrebbe essere identica a quella del dispositivo già lanciato dall’altro sub-brand di Oppo.

OnePlus 10R sarà presentato sul mercato indiano il 28 aprile, mentre l’Ace debutterà in Cina il 21 aprile, come ha svelato la la stessa OnePlus. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che il 10R sarà uno smartphone molto più appetibile di tanti altri dispositivi di fascia media, sebbene ci siano molti rumor che confermano, purtroppo, l’assenza dell’Alert Slider di OnePlus. Ricordiamo che l’Alert Slider è l’interruttore laterale ubicato sopra il pulsante di accensione, che consente di passare con facilità tra tre modalità audio: silenziosa, con vibrazione e con suoneria. In ogni caso, sarà difficile che il OnePlus 10R/Ace approdi sul mercato italiano, visto che da noi dovrebbe arrivare il GT Neo3 di Realme.

OnePlus 10R: come sarà

Il telefono dovrebbe riprendere tutte le specifiche del Realme GT Neo 3, a partire dallo schermo AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Sotto il cofano del OnePlus 10R 5G dovremmo trovare il processore MediaTek Dimensity 8100, accompagnato a 8 o 12 GB di RAM (LPDDR5) e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1).

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, davanti troveremo una selfie-camera da 16 MP, mentre sul retro un modulo ben ricco e composto da tre obiettivi: il principale da 50 MP (Sony IMX766), l’ultra-grandangolare da 8 MP (Sony IMX355) e la camera macro da 2 MP.

Per la batteria, ci aspettiamo un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica “ultra rapida" da 150W e uno da 5000 mAh con ricarica “super rapida" da 80W, perché anche Realme GT Neo3 viene venduto in queste due differenti configurazioni. Grazie alla ricarica fino a 150 W, il telefono potrà essere ricaricato al 50% in soli 5 minuti.

OnePlus 10R: quanto costerà

Per quanto riguarda il prezzo, i rumor affermano che OnePlus 10R arriverà con skin OxygenOS 12 basata su Android 12 al prezzo di 2.999 yuan (al cambio attuale sono circa 433 euro) per il modello base da 8/128 GB. Si tratta di un prezzo in linea (leggermente più alto, a dire il vero) con quello del Realme GT Neo 3, che in versione con batteria da 4.500 mAh e ricarica da 150 watt costa 370 euro per la versione 8/128 GB e circa 400 euro per la versione 12/256 GB.