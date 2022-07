OnePlus 10T 5G arriva il 3 agosto: ecco come sarà

OnePlus 10T ha una data di lancio ufficiale: il 3 agosto, a New York, verrà presentato in diretta mondiale sui canali ufficiali di OnePlus. Il cerchio di questa nuova serie di OnePlus però si chiuderà quando sarà svelato anche il OnePlus 10 Ultra, che ancora manca all’appello.

Infatti, il OnePlus 10T segue il OnePlus 10 Pro (in foto) e il OnePlus 10R presentato per ora solo in India. Ma la serie "T", storicamente, per OnePlus è quella formata da versioni "piccanti" di smartphone già usciti sul mercato. OnePlus 10T, dunque, doveva essere la versione T di OnePlus 10 "liscio" cosa che, evidentemente, non sarà perché OnePlus 10T arriverà prima di OnePlus 10, oppure quest’ultimo non arriverà mai. Anche questa situazione è, molto probabilmente, frutto della famosa crisi delle componenti elettroniche: OnePlus, come tutti d’altronde, porta sul mercato i modelli che può costruire, con "i pezzi" che i fornitori possono mandarle.

OnePlus 10T: come sarebbe

Il OnePlus 10T sarà quasi certamente dotato dell’ultimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Il dispositivo sarebbe dotato di un display da 6,7 pollici di tipo AMOLED e FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il OnePlus 10T dovrebbe avere sul retro una configurazione a tripla fotocamera basata su un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 2 MP. Il notch anteriore ospiterebbe una fotocamera selfie da 32 MP.

Infine il dispositivo dovrebbe avere una batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 150 W e l’interfaccia OxygenOS 13 che apporta alcune novità tra cui il display Always On e nuove ottimizzazioni per la modalità Zen.

OnePlus 10T: disponibilità e prezzo

Il sito specializzato in leak Passionategeekz, qualche settimana fa ha scovato la scheda, (prontamente rimossa) del Oneplus 10T su Amazon UK e pronto a essere distribuito oltre che nel Regno Unito anche in Francia, Spagna Italia al prezzo di 799 euro.

La scheda Amazon avrebbe confermato le specifiche tecniche relative al SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Oltre a questo, l’elenco di Amazon conferma che nella confezione si troverebbero il caricatore, la graffetta di recupero della SIM, la custodia del telefono e un cavo USB.