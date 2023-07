Gli smartphone di fascia alta sono sicuramente dispositivi straordinari, caratterizzati da una scheda tecnica dalle grandissime potenzialità e dai prezzi decisamente elevati, non adatti a tutte le tasche. Tuttavia, acquistarne uno vuol dire, generalmente, scegliere il meglio sul mercato e non aver paura di affrontare qualsiasi situazione con un comparto tecnico che non teme nulla.

Questo è anche il caso del OnePlus 10T, uno degli smartphone top di gamma dell’azienda cinese che, appena arrivato sul mercato, aveva al suo interno solo il meglio della tecnologia in commercio. Si tratta di un dispositivo dalle prestazioni incredibili e che, grazie all’offerta di Amazon, può essere acquistato a un prezzo inferiore ai 600 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è praticamente impossibile.

OnePlus 10T – Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 16/256 GB

OnePlus 10T: scheda tecnica

Il OnePlus 10T ha un display Amoled da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Presente anche il supporto al formato HDR10+. A protezione dello schermo c’è il ben noto vetro Gorilla Glass 5 che garantisce una buona resistenza a graffi e urti.

Il processore scelto da OnePlus 10T è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui sono abbinati a ben 16 GB di RAM e a 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico comprende un sensore principale 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP(ƒ/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.4). Un sistema di fotocamere che promette alte prestazioni, perfetto anche per tutti quegli utenti che non si accontentano del classico punta e scatta, ma hanno bisogno di potenza e affidabilità.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, la porta a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC. La batteria in dotazione è da 4.800 mAh con ricarica SuperVooc a 150 W. L’azienda promette una ricarica rapida (0 a 100%) in appena 19 minuti. Infine il sistema operativo è Android 12 con OxygenOS 12.1, che si aggiorna alla versione 13 alla prima accensione.

OnePlus 10T: l’offerta su Amazon

Il OnePlus 10T, come è evidente dalla scheda tecnica, è un telefono di fascia alta che promette performance di livello in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. A fronte di questo, è chiaro che il prezzo non possa essere contenuto e di listino questo smartphone può essere acquistato a 819 euro, un dispositivo piuttosto caro, certo, ma il costo è giustificato completamente dalle ottime scelte tecniche fatte da OnePlus.

Fortunatamente, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo telefono a 599 euro (-27%, -220 euro) e con uno sconto così non bisogna pensarci troppo prima di comprarlo.

