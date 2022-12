OnePlus 10T minimo storico e prezzo crollato: l'offerta è sconvolgente

L’ultimo regalo di Natale di Amazon porta il nome di OnePlus 10T. Lo smartphone suprt top lanciato da pochissimi dall’azienda cinese è disponibile in offerta da oggi al minimo storico e al miglior prezzo web. Il merito è del super sconto del 31% che permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Una promo speciale da cogliere al volo: lo smartphone è molto richiesto e potrebbe terminare immediatamente. Inoltre, acquistandolo adesso (21 dicembre, ndr) lo si riceve in tempo anche per Natale. Se stavate cercando lo smartphone giusto da regalare il 25 dicembre, lo avete trovato.

Sembrerà banale dirlo, ma il OnePlus 10T è il classico ottimo smartphone realizzato dal produttore cinese. Un dispositivo che punta tutto sulle prestazioni e non potrebbe fare altrimenti. A bordo troviamo uno dei migliori processori disponibili sul mercato (lo Snapdragon 8+ Gen 1), un ottimo comparto fotografico, uno schermo di grandi dimensioni e con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido e anche un sistema di ricarica mai visto prima, da ben 150W che impiega circa 20 minuti per assicurare il massimo dell’autonomia. Difficile chiedere di più a uno smartphone top di gamma e che oggi troviamo anche al miglior prezzo di sempre. Un vero best-buy, come oramai ci ha abituato OnePlus in questi anni.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Le qualità e la bontà dello smartphone sono sottolineate dal bollino Amazon’s Choice che troviamo sulla pagina prodotto e che solitamente viene riservato ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti qualitativi.

Per capire cosa ci offre il OnePlus 10T basta guardare la scheda tecnica. Lo smartphone ha un super schermo Fluid AMOLED da ben 6,7" con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz, il che lo rende molto fluido e scattante nella vita di tutti i giorni (la frequenza di aggiornamento lavora su tre diversi livelli – 60Hz, 90Hz, 120Hz – in base alla tipologia di contenuto). C’è anche il supporto all’HDR10+. Le dimensioni veramente big dello schermo lo rendono perfetto sia per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, sia per lavorare su documenti di lavoro. A gestire il tutto troviamo il meglio di quello che può offrire il mercato: il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Buono anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere, con quella principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine integrato, sensore ultra-grandangolare da 8MP e sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale e delle varie modalità di scatto sviluppate da OnePlus. Come ad esempio la modalità Nightscape 2.0 che permette di scattare immagini di ottima qualità anche in condizioni non ottimali di illuminazione. La modalità ICE 2.0, invece, permette di scattare immagini velocemente e con tantissimi dettagli.

Altro punto forte dello smartphone è la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150W, un unicum nel mondo degli smartphone. Impiega poco più di 20 minuti per ricaricare la batteria da 4800mAh e grazie ai vari sensori di temperatura e al sistema di raffreddamento a vapore OnePlus Cryo-Velocity non si deve temere per la vita del proprio smartphone.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo smartphone ultra-top di OnePlus. L’azienda cinese insieme ad Amazon ci regalano questa sorpresa pochissimi giorni prima di Natale: il OnePlus 10T è disponibile a un prezzo di 496,39€, con uno sconto di ben il 31%. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 220€ e per la prima volta scende sotto la soglia dei 500€. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva direttamente in fase di check-out. Come già detto, lo smartphone è disponibile immediatamente e viene consegnato direttamente da Amazon. Acquistandolo adesso lo si riceve anche prima del 25 dicembre. Il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2023.

