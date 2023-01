OnePlus 11 e 11R in arrivo: come saranno

OnePlus è pronta a stupire il mercato con un nuovo telefono: no, non è il OnePlus 11 che è già stato presentato in Cina, ma si parla del OnePlus 11R oggetto di una serie di fughe di notizie rese poi ufficiali. Dunque, l’azienda cinese raddoppia i top di gamma disponibili per questa prima parte del 2023.

A innescare le danze delle anticipazioni attraverso Twitter è stata Amazon che ha inviato notifiche relative all’imminente arrivo del nuovo OnePlus 11R. Dopodiché OnePlus ha svelato l’ufficialità del nuovo dispositivo dal profilo indiano dell’azienda. Ma andando oltre i colpi di scena, probabilmente studiati a tavolino, vediamo nel dettaglio quelle che sono le schede tecniche di questi due nuovi smartphone premium.

OnePlus 11: caratteristiche tecniche

La presentazione cinese del 4 gennaio del OnePlus 11 ha svelato la scheda tecnica di questo nuovo dispositivo, che è possibile già prenotare anche in Italia dal sito ufficiale dell’azienda.

Il processore di questo top di gamma è il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12/16 GB di RAM e a 256/512 GB di storage.

Il display, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass ha i bordi leggermente curvi, è di tipo AMOLED, è certificato HDR10+ e Dolby Vision, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, il picco di luminosità è di 1.300 nit e il lettore per le impronte digitali è sotto il pannello.

Il modulo fotografico in acciaio inossidabile cromato è contiene tre fotocamere, tutte firmate Sony, per cui Hasselblad ha curato la calibrazione del colore.

La fotocamera principale è da 50 MP (Sony IMX890) con stabilizzatore ottico (OIS), la fotocamera con zoom ottico 2x è da 32 MP (Sony IMX709) e la fotocamera ultra grandangolare è da 48 MP (Sony IMX581). La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La sezione audio è stereo, certificata Dolby Atmos e compatibile con i formati di audio spaziale. Le connessioni includono il recentissimo Bluetooth 5.3, il WiFi6 e l’NFC per pagamenti con il POS (contactless) e lettura dei chip delle card elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è la SuperVOOC da 100W.

OnePlus ha già aperto le prenotazioni del suo nuovo top di gamma, anche sul sito ufficiale italiano dove sarà venduto inizialmente con uno speaker Bluetooth Bang&Olufsen in omaggio, ma non ha ancora rivelato i prezzi. Con tutte le cautele del caso, ricordiamo che in Cina i prezzi sono i seguenti:

OnePlus 11 12/256 GB: 3.999 yuan, 548 euro

OnePlus 11 16/256 GB: 4.399 yuan, 602 euro

OnePlus 11 16/512 GB: 4.899 yuan, 670 euro

OnePlus11R: caratteristiche tecniche

OnePlus 11R sarà la versione più economica di OnePlus 11, con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a diversi tagli di memoria: 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il display sarà di tipo curvo AMOLED e misurerà 6,7 pollici, con risoluzione 2.772×1.240 pixel e con l’iconico alert slider.

Il comparto fotografico sarà molto potente e basato su tre sensori fotografici posti sul retro del OnePlus 11R: una fotocamera principale da 50 MP (si dice debba essere un Sony IMX90 o IMX766) con stabilizzatore ottico OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale sarebbe da 16 MP.

Il dispositivo sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100W.

Il prezzo di listino del OnePlus 11R da 8/128GB sarebbe fissato in India a 450 euro circa (40.000 rupie) mentre il OnePlus 11R 16/256 GB costerebbe poco più di 500 euro (45.000 rupie). Al momento sembra improbabile l’arrivo di OnePlus 11R in Europa, visto che il 10R non è mai arrivato.