Fonte foto: Oneplus

Il nuovo OnePlus 12 ha una data di lancio. L’azienda presenterà il suo nuovo top di gamma il prossimo 4 di dicembre. La presentazione riguarderà la versione cinese dello smartphone, atteso anche in una variante dedicata al mercato globale nel corso del primo trimestre del 2024. In attesa del debutto, il nuovo smartphone di OnePlus è già stato anticipato da diverse indiscrezioni e si prepara ad arrivare sul mercato per rimpiazzare il OnePlus 11 (in foto).

OnePlus 12: come sarà

Come ampiamente confermato da rumor delle ultime settimane, il nuovo OnePlus 12 sarà uno dei primi smartphone a sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il chip top di gamma presentato da Qualcomm nelle scorse settimane (e già adottato dagli Xiaomi 14) che sarà utilizzato dalla maggiro parte dei top di gamma Android del 2024.

Il chip sarà affiancato, come da tradizione, da varie combinazioni di RAM e storage oltre che da un display LTPO con diagonale da 6,82 pollici e pannello OLED fornito da BOE. Il display dello smartphone avrà risoluzione di 3.168×1.440 pixel, un refresh rate massimo di 120 Hz e una luminosità di picco di 2.600 nit.

Al momento, non è certa la capacità della batteria (dovrebbe esserci la solita unità da 5.000 mAh) mentre è confermata la presenza della ricarica rapida da 100 W. Confermato anche il sistema di tripla fotocamera (con un modulo posteriore che dovrebbe riprendere il design di OnePlus 11).

Il sensore principale dovrebbe essere il nuovo Sony Lytia 808 da 48 Megapixel che sarà affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e da un teleobiettivo OV64B con zoom ottico 3x. Non ci sono informazioni in merito alla fotocamera anteriore.

Il nuovo OnePlus 12 arriverà sul mercato con Android 14 con ColorOS 14. Sul mercato internazionale, invece, ci sarà OxygenOS 14.

OnePlus 12: quando arriva

Il nuovo OnePlus 12 sarà presentato il 4 dicembre prossimo in Cina e, seguendo le tempistiche tradizionali del mercato locale, OnePlus dovrebbe avviare le vendite del suo nuovo smartphone già nel corso dei giorni successivi la presentazione.

Le prime unità del top di gamma, quindi, saranno in vendita nel corso della prima metà di dicembre in Cina. Al momento, non sono ancora emerse informazioni sul prezzo. Lo smartphone potrebbe costare un po’ di più rispetto al suo predecessore, il OnePlus 11, arrivato sul mercato cinese con prezzi da 3.999 yuan (poco più di 500 euro al cambio attuale).

Il OnePlus 12 arriverà anche in Europa (nei mercati in cui è oggi possibile acquistare smartphone OnePlus). In questo caso, però, bisognerà aspettare. Lo smartphone di OnePlus, infatti, sarà svelato nella sua variante global soltanto nel corso del primo trimestre del 2024. Anche in questo caso, ci potrebbe essere un aumento del prezzo di listino rispetto a OnePlus 11, disponibile in Italia da febbraio 2023 con prezzi da 849 euro.