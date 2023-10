Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi/Weibo

Xiaomi ha presentato ufficialmente per il mercato cinese Xiaomi 14 (in foto) e Xiaomi 14 Pro, i due nuovi top di gamma del colosso della tecnologia.

Parliamo di smartphone dalle grandi potenzialità, oltretutto sono i primi device ad essere alimentati dal potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uno dei processori più attesi degli ultimi mesi.

Più che interessante anche il comparto fotografico che, come ampiamente anticipato da Xiaomi, è realizzato in collaborazione con Leica che ha fornito il suo obiettivo Summilux che, grazie ad un’apertura più ampia, promette prestazioni impeccabili anche in condizioni di scarsa luminosità.

Xiaomi 14: scheda tecnica e prezzo

Il modello base di Xiaomi 14 ha un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K (2.670×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Lo schermo è luminosissimo: Xiaomi dichiara addirittura 3.000 nit.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 8/12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria. La RAM è di tipo LPDDR5X, lo storage è UFS 4.0, quindi abbiamo il miglior processore del momento affiancato dalle migliori memorie disponibili sul mercato.

Il comparto fotografico a bordo di Xiaomi 14 comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 3.2x sempre da 50 MP e con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.1, il trasmettitore a infrarossi e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS e QZSS. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contacless e per leggere le schede elettroniche. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e quattro microfoni.

La batteria del modello base ha una capacità di 4.610 mAh con ricarica via cavo da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con la nuova interfaccia HyperOS.

Presente, infine, la certificazione IP68, che attesta la resistenza del device a polvere e acqua anche in caso di brevi immersioni.

Xiaomi 14 è già disponibile in Cina in quattro colorazioni: verde, bianco, rosa e nero, il prezzo suggerito è di:

Xiaomi 14 – 8/256 GB: 3.999 yuan (518,11 euro)

Xiaomi 14 – 12/256 GB: 4.299 yuan (556,98 euro)

Xiaomi 14 – 16/512 GB: 4.599 yuan (595,85 euro)

Xiaomi 14 – 16 GB/1 TB: 4.999 yuan (647,67 euro).

Xiaomi 14 Pro: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi 14 Pro, è quasi identico al modello base, ma è più grande, ha più batteria e una fotocamera principale persino migliore.

Il display OLED è da 6,73 pollici, con risoluzione 2K (3.200×1.440 pixel) e refresh rate sempre a 120 Hz. Identica anche la capacità di sprigionare 3.000 accecanti nit.

Anche per questo modello il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e, di nuovo, fino a 1 TB di archiviazione, sempre LPDDR5Xe UFS 4.0.

Il comparto fotografico del modello Pro è identico a quello visto sul modello base (50+50+50 MP), ma stavolta il sensore principale ha l’apertura variabile (f/1.42-4.0) a 4 step che permette all’utente di regolare il diaframma per ottenere foto ancora più luminose. Identica anche la fotocamera frontale da 32 MP.

Speculari alla versione base le opzioni di connettività con: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, i vari sistemi per la geolocalizzazione, il trasmettitore a infrarossi e il chip per l’NFC.

Sale la batteria che arriva 4.880 mAh e sale anche la ricarica cablata che arriva a 120 W. Anche in questo caso abbiamo la ricarica wireless da 50 W e quella inversa. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 con la nuovissima interfaccia proprietaria HyperOS.

Presente anche stavolta certificazione IP68, già vista per il modello base.

Importante sottolineare che il modello Pro arriva sul mercato anche in una Titanium Special Edition, con la scocca naturalmente in titanio e una sola versione con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

Anche Xiaomi 14 Pro è già disponibile in Cina ma, stavolta, le colorazioni sono solo tre: verde, bianco e nero, il prezzo suggerito è di: