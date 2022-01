OnePlus all'attacco della fascia media con Nord 2T e Nord 2 CE

Chi ha apprezzato la serie Nord di OnePlus sarà sicuramente contento di sapere che l’azienda potrebbe presto rinnovare i suoi smartphone di fascia media con due nuovi modelli. Si tratterebbe di OnePlus Nord 2T e Nord 2 CE, esteticamente (e non solo) molto simili all’attuale Nord 2, ma con processori differenti.

Ancora una volta, OnePlus dovrebbe ricorrere ai chipset MediaTek di fascia media, adoperare lo stesso design e la stessa tipologia di display. Per OnePlus Nord 2T si tratta soltanto dei primi rumor ad opera di @OnLeaks, mentre di OnePlus Nord 2 CE si parla ormai da diverso tempo e Max Jambor potrebbe aver rivelato la data di presentazione. Entrambi i leaker sono piuttosto affidabili, ma non è chiaro se i due smartphone saranno disponibili su tutti i mercati o soltanto su quelli orientali. In attesa dei primi rendering e di ulteriori aggiornamenti, possiamo già farci un’idea di quelle che potrebbero essere le loro caratteristiche.

OnePlus Nord 2T, com’è fatto

In base a quanto riferisce @OnLeaks su Digit.in, OnePlus Nord 2T dovrebbe avere display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Nord 2T potrebbe fare uso del processore MediaTek Dimensity 1300, una nuova versione del Dimensity 1200 presente su Nord 2 che dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni. Ad affiancarlo, potrebbero esserci ancora una volta memoria RAM fino a 12 GB e memoria interna fino a 256 GB. La batteria, invece, dovrebbe mantenere la capacità di 4.500 mAh, ma potrebbe utilizzare la tecnologia di ricarica a 80 Watt.

Non sembrano esserci novità nel comparto fotografico, anche se non ci sono informazioni riguardo al modello dei sensori. Dovremmo trovare una fotocamera tripla da 50, 8 e 2 megapixel, con sensori primario, ultra grandangolo e monocromatico rispettivamente e fotocamera selfie da 32 megapixel.

Il leaker non ha rivelato informazioni riguardo alla possibile data di lancio né tantomeno il prezzo.

OnePlus Nord 2 CE: caratteristiche e data di lancio

OnePlus Nord 2 CE dovrebbe essere molto simile alla variante Nord 2T, sia per quanto riguarda il design che dal punto di vista tecnico. In particolare, stando alle ultime indiscrezioni, il display avrebbe le stesse caratteristiche appena enunciate per l’altro modello, mentre ci sarebbero delle differenze nel comparto hardware e in quello fotografico.

A bordo di OnePlus Nord 2 CE, infatti, dovremmo trovare il chipset MediaTek Dimensity 900, fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria ha sempre una capacità di 4.500 mAh, ma dovrebbe avere una tecnologia di ricarica differente e fermarsi a 65 Watt.

La fotocamera tripla di Nord 2 CE dovrebbe essere composta da sensori di 64, 8 e 2 megapixel, mentre la fotocamera selfie avrebbe un unico sensore da 16 megapixel.

Tutte le caratteristiche elencate sono frutto di indiscrezioni trapelate diverse settimane fa, ma la vera novità riguarda la data di presentazione del dispositivo. In base al tweet del leaker Max Jambor, OnePlus Nord 2 CE dovrebbe fare il suo debutto l’11 febbraio, non sappiamo ancora se soltanto in Cina o a livello globale.

Il suo prezzo dovrebbe assestarsi fra i 300 e i 400 euro.