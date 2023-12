Fonte foto: OnePlus

Tra le novità in arrivo nelle prime settimane del nuovo anno da parte di OnePlus non ci sono solo smartphone. La casa cinese, oltre alla versione per il mercato globale di OnePlus 12 e all’inedito OnePlus 12R, atteso anche in Europa, si prepara al lancio anche delle nuove OnePlus Buds 3. Si tratta di nuove cuffie true wireless in-ear di fascia alta che OnePlus mostrerà in anteprima il prossimo 4 gennaio in Cina ma che dovrebbero ritagliarsi uno spazio anche nella gamma europea di OnePlus.

OnePlus Buds 3: come saranno

A divulgare le prime informazioni sulle nuove OnePlus Buds 3 è stato, in queste ore, il noto insider Evan Blass che, tramite il suo account X, ha mostrato anche una serie di render delle nuove cuffie. Il design sarà simile a quello delle OnePlus Buds Pro 2 (in foto), con uno stelo di dimensioni ridotte.

Stando alle informazioni fornite, le OnePlus Buds 3 avranno un nuovo algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 48 dB. Da segnalare anche un miglioramento significativo per quanto riguarda l’autonomia: con una carica completa, infatti, gli auricolari potranno garantire fino a 9 ore di funzionamento (33 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia).

Attivando la funzione ANC sarà possibile beneficiare ugualmente di una buona autonomia, con possibilità di utilizzo fino a 6 ore con una carica completa (22 ore considerando la carica della custodia). Ogni auricolare integrerà una batteria da 58 mAh mentre la custodia avrà una batteria da 520 mAh.

La connessione con lo smartphone delle OnePlus Buds 3 sfrutterà il Bluetooth 5.3, con possibilità di utilizzare il sistema Google Fast Pair per il collegamento rapido e la connessione simultanea a due dispositivi. Tra le specifiche delle nuove cuffie TWS di OnePlus troveremo woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm di diametro oltre alla certificazione IP55 (mentre la custodia sarà certificata IPX4).

Da segnalare anche la possibilità di controllare il volume e la riproduzione tramite specifiche gesture eseguibili toccando la scocca esterna dell’auricolare. Per il momento, è confermata la realizzazione di una sola variante cromatica, con una finitura in nero lucido, ma OnePlus potrebbe portare sul mercato anche altre versioni delle nuove Buds 3.

OnePlus Buds 3: quando arrivano

OnePlus ha in programma un evento di lancio in Cina per il prossimo 4 di gennaio. Nel corso di tale evento ci sarà, quasi sicuramente, anche il debutto delle nuove cuffie true wireless. Per il mercato europeo, invece, la data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 23 gennaio. Per questa data, infatti, OnePlus ha già annunciato un evento di lancio per il mercato globale e, quindi, anche per l’Europa. È previsto il debutto degli smartphone OnePlus 12 e 12R ma dovrebbe esserci spazio anche per il lancio internazionale delle nuove OnePlus Buds 3.