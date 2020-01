OnePlus Concept One, lo smartphone con fotocamere invisibili

8 Gennaio 2020 - È possibile creare uno smartphone con tre telecamere, tutte invisibili? Sì, è possibile: lo ha dimostrato OnePlus al CES 2020 di Las Vegas presentando il OnePlus Concept One realizzato in collaborazione con McLaren.

Il OnePlus Concept One non è altro che un OnePlus 7T Pro McLaren Edition con una soluzione molto ingegnosa per nascondere le tre fotocamere posteriori: due strati di vetro elettrocromatico che vengono oscurati o schiariti in base alla corrente elettrica applicata. In condizioni normali le tre fotocamere posteriori e il flash LED sono invisibili, grazie al vetro scuro che le copre, e questo dona al OnePlus Concept One un’eleganza che difficilmente possiamo trovare su altri smartphone. McLaren, in un tweet, ha definito il OnePlus Concept One “Lo smartphone più figo mai visto prima” mentre Pete Lau, CEO di OnePlus, in un altro Tweet ha dichiarato che “OnePlus Concept One è solo l’inizio di qualcosa di nuovo e in futuro esploreremo molto di più con ECMF [elettronica, colore, materiale, finitura], restate sincronizzati“.

OnePlus Concept One: come funzionano le fotocamere invisibili

Come detto, dal punto di vista hardware il Concept One è identico ad un OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Quindi ha tre obiettivi posteriori, da 48+8+16 Mp e risoluzione massima delle foto di 8.000×6.000 pixel. La parte posteriore dello smartphone, però, è ricoperta da due strati di vetro elettrocromatico e da un rivestimento in pelle. La stessa pelle usata nelle auto supersportive di McLaren. I due strati di vetro sono molto sottili: in totale non più di 0,35 millimetri, quindi lo spessore dello smartphone resta praticamente identico. La quarta fotocamera, quella frontale per i selfie, è la solita pop up a scomparsa da 16 MP del OnePlus 7T Pro.

OnePlus Concept One: vedrà mai la luce?

Il nome Concept One non è casuale: OnePlus non aveva mai presentato un concept fino ad ora. Di conseguenza non sappiamo quale sia la politica dell’azienda in fatto di prototipi: uno smartphone con le caratteristiche del Concept One potrebbe realmente vedere la luce in futuro, come anche restare nei cassetti di OnePlus. È molto probabile, però, che OnePlus sviluppi in futuro questa tecnologia per rendere invisibili le fotocamere. Magari ci vorrà ancora qualche concept, ma forse alla fine lo smartphone con fotocamere trasparenti verrà realmente prodotto in serie.