OnePlus e Sharge presentano Pouch Power Bank

Pouch Power Bank è il nuovo dispositivo 3-in-1 nato dalla collaborazione tra OnePlus e Sharge. Power bank, caricatore e cavo in un unico device leggero e compatto

OnePlus, la celebre azienda cinese produttrice di smartphone, ha collaborato con Sharge, un brand produce dispositivi di alimentazione mobile, per realizzare e portare sul mercato un nuovo power bank 3-in-1. Si tratta di Pouch Power Bank un dispositivo compatto e potente per la ricarica versatile, che integra al suo interno un power bank, un caricatore e l’apposito cavo USB-C per la ricarica.

Design, semplicità e performance, sono queste le linee guida di questo accessorio che solo un mese fa ha vinto il Gold Award ai MUSE Design Award come prodotto innovativo.

Pouch Power Bank: scheda tecnica

Pouch Power Bank è un dispositivo 3-in-1, compatibile con la tecnologia SUPERVOOC e con i protocolli di ricarica QC4.0, QC3.0, PD3.0 e PD2.0. Oltretutto, pur essendo stato progettato da OnePlus, è compatibile anche con molti dispositivi sul mercato (smartphone, tablet, smartwatch e auricolari) sviluppati dai principali produttori del settore come Oppo, Samsung, Google, Nothing e, naturalmente, coi device a marchio Apple. Una caratteristica importante che garantisce a questo prodotto una ulteriore versatilità.

Come detto in apertura questo accessorio è composto da tre parti: la batteria del power bank, che ha una capacità di 10.000 mAh ed è in grado di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Oltretutto può essere utilizzata anche durante la carica.

Il caricatore che, sui device compatibili con la ricarica SUPERVOOC, arriva fino a 55 W mentre con tutti gli altri garantisce velocità di ricarica fino a 40 W. Inoltre il caricatore si può utilizzare con tutte le prese standard che si possono trovare negli Stati Uniti, in Europa, in India, nel Regno Unito e in Australia.

E il cavo che è da 70 cm ed è stato progettato per resistere fino a 10.000 piegature senza rompersi.

Inoltre il Pouch Power Bank ha anche un sistema di sicurezza interno che protegge i dispositivi collegati in ricarica da eventuali sovraccarichi di energia, sbalzi di tensione, temperature elevate o cortocircuiti.

Merita infine, una menzione a parte il design di questo prodotto che, stando alle dichiarazioni dei produttori, è ispirato a “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd e che è davvero unico nel suo genere riuscendo a coniugare alla perfezione un look moderno a una grande portabilità.

Oltretutto parliamo anche di power bank estremamente compatto e molto leggero e può essere portato facilmente in giro, grazie anche alla presa integrata richiudibile e al collegamento magnetico che tiene il cavo ben ancorato al blocco centrale del caricabatterie.

Pouch Power Bank: prezzo e disponibilità

Il nuovo Pouch Power Bank è già disponibile sul sito ufficiale di Sharge dove può essere acquistato al prezzo suggerito di 90,98 euro. Oltretutto fino al prossimo 9 giugno è possibile ottenere uno sconto del 20% sul prezzo finale e pagare questo caricatore 79,20 euro; per accedere alla promozione basta seguire le informazioni riportate nell’apposita casella presente nella pagina di acquisto.