OnePlus Nord 2T: confermata la ricarica super veloce

Uno degli smartphone medi più attesi di questa prima parte del 2022 è senza dubbio OnePlus Nord 2T, cioè la versione un po’ più potente dell’attuale OnePlus Nord 2. Lo si attende perché andrà a migliorare il già ottimo OnePlus Nord 2 (che adesso è anche in offerta), senza probabilmente alzare il prezzo di listino.

Di questo nuovo smartphone si parla ormai da diverse settimane e tutti i rumor puntano su due caratteristiche tecniche in particolare, quelle in cui Nord 2T sarà un po’ migliore rispetto a Nord 2 “liscio“: il chip e la velocità di ricarica. Perché tutti parlano di questi due aspetti? Semplice: perché l’attuale Nord 2 ha stupito tutti proprio per il chip e per la potenza di ricarica della batteria. Se queste sono premesse, quindi, è chiaro che tutti si aspettano un cellulare dal rapporto prezzo-scheda tecnica veramente molto buono. La speranza, a questo punto, è che i leak ci azzecchino anche questa volta.

OnePlus Nord 2T: chip e ricarica

L’attuale OnePlus Nord 2 è dotato di un ottimo chip MediaTek Dimensity 1200 e di una ricarica da 65W. Sotto non si scende, con il Nord 2T, ma sopra si può andare: il chip del nuovo telefono sarà il Dimensity 1300, la ricarica sarà a 80W.

Il Dimensity 1300 è praticamente identico al 1200 (in pratica è una sorta di 1200 “plus“, con qualche ottimizzazione) e 80 watt sono assolutamente alla portata di OnePlus, visto che l’azienda fa parte del gruppo BBK che ha appena lanciato il nuovo Realme GT Neo 3 con ricarica da 80W o addirittura 150W (ce ne sono due versioni).

I rumor su chip e batteria, quindi, sono entrambi molto credibili. Come è credibile, per lo stesso motivo, l’ipotesi che OnePlus Nord 2T avrà un prezzo di lancio identico a quello di Nord 2 l’anno scorso.

OnePlus Nord 2T: quanto costerà

Se questa ipotesi è giusta, allora OnePlus Nord 2T avrà lo stesso prezzo di lancio di Nord 2. Cioè 399 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione o 499 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.