OnePlus Nord CE 2 Lite: come è fatto il nuovo smartphone medio

OnePlus ha presentato ufficialmente in India il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite di fascia medio-bassa, per quanti cercano un prodotto di buona qualità ma economico. Il nuovo smartphone è stato presentato assieme alle cuffiette OnePlus Nord Buds e al telefono OnePlus 10R, nome indiano del OnePlus Ace.

Ricordiamo che il OnePlus Nord CE 2 Lite è una versione più economica del OnePlus Nord CE 2 presentato lo scorso febbraio. Il modello Lite conserva molti elementi del fratello maggiore, ma con alcuni compromessi che servono per tenere il prezzo basso. Ad esempio, il display è LCD e non più l’AMOLED visto sul OnePlus Nord CE 2; sul modello base, poi, la memoria scende a 6 GB e il processore è di fascia inferiore. Resta, invece, la connettività 5G che su un telefono di fascia medio-bassa è ancora un plus non scontato, di cui tenere conto in fase di acquisto se si vive in una zona dove è già arrivata la nuova rete dati veloce.

OnePlus Nord CE 2 Lite: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo de OnePlus Nord Ce 2 Lite è il Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione.

Il display presente sul OnePlus Nord CE 2 Lite è un 6,5 pollici di tipo LCD (su OnePlus Nord CE 2, troviamo uno schermo AMOLED), con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotocamere posteriori è formato da tre sensori: uno principale da 64 MP, un macro e un sensore di profondità per l’effetto bokeh nei ritratti, entrambi da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP. Con un prezzo come quello al quale viene venduto OnePlus Nord CE 2 Lite era difficile chiedere di più.

Un punto decisamente a favore del OnePlus Nord CE 2 Lite, invece, è la batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W. Altri punti a favore sono lo scanner di impronte digitali in-display, il Bluetooth 5.2 e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Sul fronte del software, troviamo Android 12 con OxygenOS 12.1. OnePlus promette due l’aggiornamento alle prossime due versioni di Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord CE 2 Lite:: prezzi e disponibilità

Il OnePlus Nord CE 2 Lite è disponibile al momento sul mercato indiano dal 30 aprile a questi prezzi:

OnePlus Nord CE 2 Lite 6/128 GB: 19.999 rupie (circa 248 Euro)

OnePlus Nord CE 2 Lite 8/128 GB: 21.999 rupie (circa 279 Euro)

Non sappiamo ancora se e quando OnePlus Nord CE 2 Lite arriverà in Europa e in Italia. Se dovesse arrivare, però, i prezzi saranno certamente un po’ più alti a causa dei maggiori costi di trasporto e della tassazione più pesante.