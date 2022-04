OnePlus Ace ufficiale: è uguale a Realme GT Neo3

Come ampiamente previsto, OnePlus Ace è stato presentato ufficialmente e, altrettanto ufficialmente, possiamo confermare che è quasi in tutto identico al già visto Realme GT Neo3. Considerando che Realme GT Neo3 è un ottimo smartphone, però, il fatto che abbia un gemello in circolazione non è poi così male.

Esattamente come il GT Neo3, però, anche OnePlus Ace è privo dell’Alert Slider laterale (un tempo) distintivo dei OnePlus. Anzi, forse è già arrivato il momento di dire addio a questa caratteristica visto che, ormai, OnePlus è pienamente integrata nel gruppo BBK (Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, iQOO) e i suoi modelli saranno in futuro sempre più simili a quelli degli altri marchi. Finché dal gruppo arriveranno buoni telefoni, come OnePlus Ace/Realme GT Neo3 (o OnePlus 10R, stesso telefono con nome per il mercato indiano), non ci sarà poi molto da lamentarsi: fare grandi volumi, si sa, nel mercato dell’elettronica è necessario a tenere bassi i prezzi.

OnePlus Ace: caratteristiche tecniche

Fatta questa doverosa premessa, la scheda tecnica di OnePlus Ace è la stessa di Realme GT Neo3. Il processore è il MediaTek Dimensity 8100-Max, ma non è ben chiaro cosa voglia dire quel “Max“, affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione.

Il chip è chiaramente 5G e non mancano tutte le altre connessioni oggi fondamentali come WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC. Lo schermo è un pannello OLED da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima di 950 nit, risoluzione FHD+ e sensore per le impronte integrato.

Le fotocamere posteriori sono tre: principale da 50 MP (Sony IMX766), grandangolo da 8 MP (Sony IMX355), macro da 2 MP. La selfie camera frontale è da 16 MP.

Infine la batteria e la ricarica, punti di forza di OnePlus Ace e Realme GT Neo3: capacità da 4.500 mAh e potenza di ricarica da ben 150W. A differenza di GT Neo3, però, al momento non è stato annunciato un OnePlus Ace con batteria da 5.000 mAh e ricarica da 80W.

OnePlus Ace: quanto costa

Anche i prezzi di OnePlus Ace, che al momento è in vendita solo in Cina, sono molti simili a quelli di GT Neo3 e, almeno in Cina, sono molto buoni: