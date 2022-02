OnePlus Nord CE 2: ecco le caratteristiche tecniche ufficiali

La presentazione di OnePlus Nord CE 2 5G è dietro l’angolo e alcune delle specifiche sono finalmente confermate proprio dalla casa madre attraverso la voce ufficiale di Oliver Zhang, Head of Product di OnePlus che ha rilasciato un’intervista esclusiva a TechRadar. A pochi giorni dal lancio ufficiale in Asia e Europa, previsto per il prossimo 17 febbraio, sappiamo quindi tutto o quasi di questo smartphone, compreso il design grazie alle prime immagini diffuse da OnePlus.

Il Nord CE 2 5G rappresenta l’offerta di gamma medio-bassa tra i telefoni dell’azienda cinese, dall’aspetto semplice e in due nuovi colori: Bahana Blue e Mirror Grey. Nel primo colore il blu si fonde nel giallo con venature metallizzate mentre nel secondo domina il grigio argento. Per il resto, OnePlus ha mantenuto un aspetto molto simile a quello della prima generazione di Nord CE, ma con alcune sostanziali differenze (oltre ai colori già descritti). Ad edsempio è diverso il modulo fotografico sul retro del telefono, che ora ha angoli arrotondati e uno stile che rimanda al Find X3 Pro, top di gamma 2021 della casa gemella Oppo.

OnePlus Nord CE 2 5G: caratteristiche tecniche

La novità di OnePlus Nord CE 5G è il suo processore: il telefono economico avrà quasi certamente il chip Dimensity 900 5G di MediaTek. Probabilmente sarà accoppiato con 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione a seconda della versione scelta.

Secondo le indiscrezioni, molto probabilmente OnePlus Nord CE 2 5G utilizzerà lo stesso display del suo predecessore, un AMOLED da 6,43 pollici a 90 Hz con risoluzione FHD+. Per quanto riguarda il design della parte posteriore del Nord CE, troviamo il modulo della fotocamera di dimensioni medie che ospita 3 cam con due sensori piuttosto grandi. Lo scanner di impronte digitali sarà integrato sotto al display.

OnePlus Nord CE 2 5G avrà una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata rapida da 65 W, in grado di fornire, a detta di OnePlus, fino a un giorno di alimentazione in soli 15 minuti di ricarica. Il tempo di ricarica completo da 0 a 100% non è confermato, ma prevediamo possa essere inferiore a un’ora.

OnePlus ha confermato che il Nord CE 2 5G avrà uno slot per schede microSD e che che supporterà fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il Nord CE 5G avrà probabilmente anche un jack per cuffie da 3,5 mm.

OnePlus Nord CE 2 5G: prezzi e disponibilità

Sappiamo che il 17 febbraio saranno svelati prezzi e date di uscita di questo modello, ma dalle anticipazioni sin qui raccolte possiamo già ipotizzare costi più o meno in linea con il modello OnePlus Nord CE attualmente sul mercato: 369 euro.