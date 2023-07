La fascia di mercato degli smartphone low cost, come ben noto, è satura di prodotti tutti più o meno simili che offrono semplicità, consumi ridotti e prezzi accessibili praticamente a tutti. Negli ultimi anni, però, i rincari hanno colpito anche questa categoria di dispositivi, con i vari brand che hanno dovuto alzare i prezzi, anche se optando per qualche compromesso, si possono trovare soluzioni discrete, ottime soprattutto per chi non ha particolari esigenze in termini di prestazioni.

Tra i dispositivi più interessanti c’è il OnePlus Nord CE 2 Lite, versione ancora più low cost del OnePlus Nord CE 2, che grazie a Amazon scende a un prezzo ancora più basso: poco sotto i 200 euro. L’occasione perfetta, insomma, per chi deve sostituire il vecchio smartphone.

OnePlus Nord CE 2 Lite – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 6/128 GB

OnePlus Nord CE 2 Lite: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 2 Lite ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano in questo caso specifico 6 GB di RAM e 128 GB di spazio utile per l’archiviazione, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD. 6 GB di RAM fanno la differenza in uno smartphone entry level, garantendo una discreta fluidità nell’utilizzo delle varia applicazioni.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.7), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.0). Un sistema basato essenzialmente solo sul sensore principale (l’unico realmente utile in questo smartphone) che però è di buona qualità.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, L’USB-C 2.0, il jack audio da 3.5mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, utile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 33W. Un’ottima soluzione che, visto anche il processore poco energivoro consente di arrivare tranquillamente a fine giornata e, con un utilizzo moderato, anche a due giorni. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia OxygenOS, aggiornabile a Android 13 alla prima accensione.

OnePlus Nord CE 2 Lite: l’offerta su Amazon

OnePlus Nord CE 2 Lite è un telefono economico, che punta tutto su una discreta autonomia e una fotocamera principale di buon livello che potrebbe far ricredere anche gli scettici sulle possibilità di un entry-level.

Il prezzo di listino per questo smartphone è di 249,90 euro, ma grazie a Amazon è possibile portare a casa il OnePlus Nord CE 2 a 186 euro (-26%, -63,9 euro), uno sconto davvero da non lasciarsi sfuggire.

