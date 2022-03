OnePlus Nord CE 2 Lite: si farà veramente?

OnePlus Nord CE 2 Lite sembra essere apparso sulla lista dei device in arrivo nei prossimi mesi. Sarebbe la versione più economica del OnePlus Nord CE 2 5G appena uscito e che ci è apparso un po’ troppo caro, rispetto alle caratteristiche tecniche proposte. Ma la recente indiscrezione sull’arrivo versione Lite, nonostante ciò, stupisce un po’ tutti.

Probabilmente per coprire la fascia di mercato medio bassa, OnePlus sta valutando la possibilità di offrire una versione Lite, ossia più economica di quella da cui deriva. In effetti, almeno secondo i rumor diffusi da 91mobiles, sarebbe in arrivo una versione del Nord CE 2 con processore più economico, mentre il sistema operativo sarebbe superiore alla versione non Lite. Si vocifera possa essere Android 12 mentre sul precedente modello OnePlus Nord CE 2 5G troviamo Android 11. Insomma, sembra che non ci siano ancora le idee chiare. Ciò che appare evidente, però, è che la versione Lite, almeno nel design, dovrebbe richiamare la versione standard.

OnePlus Nord CE 2 Lite: come potrebbe essere

Per ora le informazioni, che giungono da una fonte interna non rivelata da 91mobiles, si concentrano sul design, praticametne identico a quello di Nord CE 2 con telaio piatto in metallo, lati curvi e modulo posteriore con le tre fotocamere e un flash LED.

Sui bordi della cornice troviamo a destra un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Sul lato sinistro i controlli del volume e uno slot SIM ibrido per ospitare una scheda microSD o una seconda SIM, non presente sul OnePlus Nord CE 2 5G. La parte inferiore del telefono ha una porta di tipo C, una griglia dell’altoparlante e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ad alimentare il dispositivo c’è il chipset Snapdragon 695 5G abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile.

Secondo i rumors tutti da confermare, OnePlus Nord CE 2 Lite sarebbe dotato di un display FHD+ da 6,58 pollici di diagonale con supporto per una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il dubbio riguarda proprio la frequenza di refresh: su OnePlus Nord CE 2 “liscio" si ferma a 90 Hz e il pannello è un AMOLED, quindi se la versione economica arriverà veramente a 120 Hz allora avrà certamente un display LCD e non OLED.

Per quanto riguarda il reparto fotocamere, si dice che OnePlus Nord CE 2 Lite sia dotato di un sensore primario OmniVision da 64 MP accompagnato da un obiettivo macro da 2 MP e un obiettivo mono da 2 MP. Nella parte anteriore, dovremmo aspettarci un sensore da 16 MP per i selfie.

Il telefono dovrebbe adottare una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 33 W.

OnePlus Nord CE 2 Lite: prezzi e disponibilità

Non è nota ancora la timeline di lancio del nuovo telefono e neanche su quali mercati e se l’Italia sarà inclusa. Possiamo immaginare, considerate le caratteristiche tecniche, che la fascia di mercato sia medio-bassa. E considerato il tipo di processore (e ipotizzando lo schermo LCD) possiamo immaginare che il terminale possa costare all’incirca 100 euro in meno rispetto al fratello maggiore. Dunque attestarsi intorno ai 250 euro.