OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, nuovissimo e già scontato su Amazon

Chi cerca un nuovo telefono e non vuole spendere troppo, in poche ore di ricerca sul Web si accorge in fretta che per comprare un modello di buona qualità e con una scheda tecnica decente, che non invecchi nel giro di sei mesi, bisogna preventivare una spesa di almeno 300-350 euro. Sotto questa cifra ci sono telefoni buoni per le funzioni minime, per le app più leggere, spesso con connessione solo 4G.

Se cercate qualcosa di più, un telefono che vi possa accompagnare per almeno due o tre anni senza rallentare troppo e che faccia anche delle foto discrete, allora potreste prendere in considerazione l’offerta di oggi su OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Questo telefono ha un prezzo di listino superiore ai 300 euro, ma con l’offerta in corso su Amazon costa molto di meno e diventa un vero affare.

OnePlus Nord CE 3 Lite – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord CE 3 Lite: caratteristiche tecniche

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno smartphone di fascia media con processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili fino a 256 GB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel), misura 6,72 pollici, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e come per tutti i pannelli con questa tecnologia, il lettore per le impronte digitali non è integrato ma è posizionato altrove. In questo caso lateralmente, nel pulsante d’accensione.

Il comparto fotografico posto sul retro del telefono conta tre sensori: il principale è da 108 MP (f/1.7), il sensore di profondità (f/2.4) è da 2 MP e il sensore macro (f/2.4) è anch’esso da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.4).

Il comparto audio è composto da una coppia di speaker stereo e i microfoni presiedono anche alla cancellazione del rumore che si attiva durante le telefonate, utile a escludere i suoni ambientali come quelli del vento e del traffico urbano. Non manca la presa per il jack da 3,5 millimetri, utile per ascoltare la musica e fare chiamate con le cuffiette cablate.

Nell SoC Snapdragon 695 è integrato il modem 5G e le connessioni Bluetooth 5.1, WiFi 5, i sistemi satellitari GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e con il chip NFC è possibile effettuare pagamenti contactless con il POS nei negozi fisici o leggere i chip delle card elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è di tipo SuperVooc da 67W, che secondo le specifiche del produttore chiede 30 minuti per ricaricare l’80%.

OnePlus Nord CE 3 Lite: l’offerta Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è arrivato in Italia lo scorso aprile con un prezzo di listino di 329 euro. Per il mercato 2023 è anche un prezzo corretto, visto che ormai tutti i telefoni costano più di quelli dell’anno scorso. Ma con l’offerta Amazon in corso (spedizione e venditore terzi) è possibile acquistarlo a 237 euro (-28%, -92 euro), che è decisamente un ottimo prezzo.

