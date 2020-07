OnePlus Nord E, nuovo smartphone lowcost in arrivo

Il OnePlus Nord potrebbe non essere l’unico smartphone economico lanciato dall’azienda cinese. Il 21 luglio, giorno della presentazione ufficiale, ci potrebbe essere posto anche per un altro dispositivo: il One Plus Nord E. La notizia arriva da Geekbecnh, portale utilizzato dai produttori per testare le performance dei dispositivi prima del loro debutto ufficiale.

Infatti, nel database della piattaforma è apparso un secondo smartphone lowcost a marchio OnePlus. Una novità che nessuno si aspettava e che potrebbe significare la presenza di un secondo dispositivo economico in rampa di lancia oltre al OnePlus Nord. Una sorta di versione Lite meno potente, ma ancora più economica. A bordo di questo nuovo smartphone ci potrebbe essere lo Snapdragon 690 5G, nuovo chipset Qualcomm pensato appositamente per coloro che vogliono acquistare un telefonino 5G senza dover spendere più di 700-800 euro. Non è detto che questo smartphone arrivi il 21 luglio insieme al OnePlus Nord, ma il segnale sembra essere molto chiaro: l’azienda cinese vuole puntare forte sui dispositivi economici di fascia media.

Le caratteristiche del OnePlus Nord E

Mentre GeekBench ci rivela le ultime caratteristiche del OnePlus Nord (di cui oramai sappiamo praticamente tutto), la piattaforma dedicata ai benchmark svela la presenza anche di un secondo smartphone lowcost realizzato da OnePlus, conosciuto con il nome in codice di BE2028 e che potrebbe essere lanciato con il nome di OnePlus Nord E.

A bordo ci potrebbe essere il nuovo chipset Snapdragon 690 5G supportato da 6GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere identiche a quelle del fratello maggiore: 6,44 pollici con risoluzione FullHD+.

Il comparto fotografico sarà per forza di cose inferiore rispetto a quello del OnePlus Nord: nella parte posteriore troveremo due o tre sensori, mentre nella parte frontale ci sarà una sola fotocamera. La batteria sarà da almeno 4000mAh.

Quando esce e quanto costa il OnePlus Nord E

Non si sa quando verrà lanciato il nuovo smartphone lowcost di OnePlus: potrebbe essere presentato il 21 luglio insieme al OnePlus Nord, oppure arrivare dopo l’estate. Per quanto riguarda il prezzo, è probabile che sia inferiore ai 300 euro.