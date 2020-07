OnePlus Nord ufficiale, caratteristiche top e prezzo mini

La presentazione ufficiale c’è stata, la prima avvenuta tramite realtà aumentata grazie all’applicazione sviluppata appositamente per l’occasione, e quindi ora sappiamo praticamente tutto del OnePlus Nord, il nuovo smartphone economico lanciato dall’azienda cinese. In realtà del telefonino dell’azienda cinese sapevamo praticamente tutto, grazie alle decine di anticipazioni uscite in questi mesi, ma ora conosciamo anche il prezzo, l’unico dato che ancora mancava.

Il OnePlus Nord sarà disponibile in due diverse versioni che si differenziano per la quantità di RAM e di memoria interna: la prima con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione potrà essere acquistato a 399 euro, mentre il modello più performante con 12GB di RAM e 256GB di memoria sarà disponibile a 499 euro. L’azienda cinese, quindi, torna alle origini, quando il prezzo degli smartphone era il punto forte di OnePlus, insieme a qualità tecniche superiori alla media. Chi vorrà acquistare il nuovo OnePlus Nord, però, dovrà aspettare ancora un paio di settimane: sarà disponibile sul sito dell’azienda e su Amazon dal 4 agosto.

Le caratteristiche tecniche del OnePlus Nord

Coniugare a delle ottime caratteristiche tecniche, un prezzo più che interessante. OnePlus sembra essere riuscita nel proprio intento e con il nuovo OnePlus Nord prova a riscoprire un pizzico della propria filosofia, la stessa che l’ha portata fino a diventare uno dei brand emergenti più conosciuti in gran parte d’Europa.

Il nuovo OnePlus Nord è uno smartphone 5G lowcost, con a bordo il nuovo Snapdragon 765G e a supporto 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,44 pollici, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro sensori: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapxel, macro da 2 Megapixel e per la profondità da 5 Megapixel. Nella parte frontale, invece, ci sono due sensori: principale da 32 Megapixel e grandangolare da 8 megapixel. La batteria è da 4115mAh con ricarica rapida a 30W.

Prezzo e data di uscita OnePlus Nord

Il OnePlus Nord sarà disponibile all’acquisto dal 4 agosto sul sito ufficiale e su Amazon. I pre-ordini sono già aperti. Il prezzo dello smartphone varia a seconda del modello:

OnePlus Nord 8-128GB a 399 euro

OnePlus Nord 12-256GB a 499 euro.

Le colorazioni disponibili sono due: Onyx Grey e Marle Blue.