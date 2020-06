OnePlus Nord ufficiale: nome confermato e via ai pre-ordini

OnePlus Nord sarà il nome del prossimo smartphone lowcost dell’azienda cinese. La conferma arriva dal documentario che la stessa società ha pubblicato sui canali social e di cui oggi (30 giugno) è andata in onda la prima puntata. E proprio all’interno dell’episodio viene mostrato il nome OnePlus Nord. Con il nuovo smartphone OnePlus vuole da un lato ritornare alle proprie origini e dall’altro lanciare una nuova gamma di dispositivi pensati per la fascia media.

Negli ultimi due anni, anche a causa di un aumento considerevole dei prezzi dei componenti, si era persa un po’ la filosofia che ha da sempre contraddistinto OnePlus: smartphone top a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Filosofia che ora prova a recuperare con il OnePlus Nord. Lo smartphone dovrebbe essere presentato ufficialmente il 10 luglio, ma OnePlus ha annunciato che il pre-ordine per i primi 100 esemplari verrà aperto il 1 luglio alle ore 10:00 di mattina. I più veloci potranno acquistare il OnePlus Nord anche con uno sconto di 20 euro. Per quanto riguarda il prezzo dello smartphone, però, non ci sono notizie: si vocifera che possa costare meno di 300 euro, ma sembra difficile, tenendo in considerazione la scheda tecnica, che a tutti gli effetti è quella di un ottimo medio di gamma.

OnePlus Nord, le caratteristiche

Uno smartphone che vuole sfidare ad armi pari l’intero settore dei medio di gamma. L’azienda cinese vuole entrare nel settore puntando su alcuni aspetti peculiari: ottime caratteristiche, buona qualità del comparto fotografico e un prezzo davvero concorrenziale.

A bordo del OnePlus Nord ci dovrebbe essere il chipset Snapdragon 765G con a supporto 6-8GB di RAM e 128GB di memoria interna non espandibile. Lo schermo dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Una delle novità riguarda il comparto fotografico. Nella parte frontale, infatti, troverà posto una doppia fotocamera frontale, con sensore principale da 32 Megapixel e secondario da 8 Megapixel. Nella parte posteriore, invece, troveranno posto tre sensori.

La batteria sarà da almeno 4000mAh.

Quando acquistare il OnePlus Nord

Saranno tre le finestre temporali in cui sarà possibile comprare il OnePlus Nord.

1 luglio dalle ore 10:00 – 100 pezzi disponibili

8 luglio ore 10:00 – preordine limitato

15 luglio ore 10:00 – preordine per 24 ore.

I fortunati che riusciranno ad acquistarlo il 1 luglio avranno anche un buono sconto di 20 euro. Il OnePlus Nord verrà lanciato prima in India e in Europa, compresa l’Italia.