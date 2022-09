OnePlus Nord Watch non sarà un orologio premium

Dopo aver intercettato alcune indiscrezioni lo scorso luglio, le tracce del nuovo smartwatch OnePlus Nord Watch, il primo smartwatch a marchio Nord, erano nuovamente sparite. Ma il nuovo dispositivo sarebbe pronto per essere presentato sul mercato indiano tra due giorni, il 28 settembre 2022, e molto probabilmente dopo anche sul mercato globale.

A ridestare l’attenzione sul nuovo dispositivo indossabile OnePlus ci ha pensato ancora una volta il leaker indiano Mukul Sharma (@stufflistings) che anticipa alcuni dettagli della scheda tecnica dai quali possiamo iniziare a ipotizzare il segmento di mercato: lo smartwatch OnePlus Nord Wacth non sarà di fascia Premium.

OnePlus Nord Wacth: come sarebbe

Secondo quanto riferito dal leaker, OnePlus è impegnata con l’imminente presentazione del suo secondo smartwatch, primo per l’India, OnePlus Nord Watch (esiste già un OnePlus Watch, commercializzato anche in Italia).

Grazie a alcune informazioni ufficiali condivise da OnePlus con un teaser sappiamo che il display del nuovo dispositivo indossabile sarà di tipo AMOLED da 1,78 pollici, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità di picco di 500 nit. Quest’ultimo dettaglio, quello sulla luminosità, ci fa capire che il OnePlus Nord Watch sarà un prodotto di fascia medio-bassa: basta pensare che Apple Watch 8 ha una luminosità di ben 1.000 nit, mentre Apple Watch Ultra arriva addirittura a 2.000 nit.

Detto questo, lo smartwatch di OnePlus sarà comunque un buon prodotto. Avrà un design quadrato (e non tondo, come l’attuale OnePlus Watch) e si potrà scegliere un quadrante tra gli oltre 100 disponibili.

Nulla invece è trapelato, invece, riguardo al cuore dello smartwatch, ossia a tutte quelle funzionalità healthcare, di monitoraggio della salute, del benessere e delle performance di allenamento che poi in fondo caratterizzano e distinguono i dispositivi da polso moderni.

È probabile che lo smartwatch supporti le attività di fitness di base come ciclismo, corsa e camminata e che sia dotato di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2, ossia il saturimetro di tipo algoritmico per il rilevamento della percentuale di ossigeno nel sangue, per la valutazione del grado di stress e per monitorare la salute femminile con il tracciamento della regolarità del ciclo mestruale.

Non supporterebbe, invece, le chiamate tramite Bluetooth, né avrebbe GPS ed assistenti vocali. Voci non confermate sostengono che la batteria sarà abbastanza capiente tanto da assicurare 10 giorni di autonomia con una singola ricarica, un valore credibile se l’orologio non potrà essere usato per fare telefonate e non avrà il GPS.

OnePlus Nord Wacth: disponibilità e prezzo

Il prezzo del nuovo smartwatch OnePlus Nord Watch sarà collocabile nella fascia medio bassa poiché non include alcuna funzionalità premium, né ha uno schermo molto luminoso (e quindi costoso). In India, sembra possa essere portato sul mercato a 5000 rupie (circa 60 euro) nei colori Black e Blue.

Non è stata ancora resa nota l’eventuale timeline di distribuzione su altri mercati, inclusa Europa e Italia, ma è chiaro che se dovesse arrivare anche in Europa il prezzo salirebbe di un bel po’, a causa dei costi di logistica e della tassazione maggiore.