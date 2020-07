OnePlus al lavoro su uno smartphone 5G economico

Il successo in questi primi giorni di pre-vendita sembra aver convinto OnePlus a spingere sempre di più sul settore dei medio di gamma. Dopo il lancio del OnePlus Nord, infatti, sembra che ci sia in calendario un altro dispositivo economico, sempre con all’interno un chipset che supporta la rete 5G. Lo smartphone incriminato è apparso sulla piattaforma di benchmark Geekbench con il nome di codice “Billie”.

Dalle informazioni ottenute tramite Geekbench è possibile conoscere anche una caratteristica dello smartphone, ossia il processore presente all’interno. Il dispositivo sarà dotata del nuovissimo Snapdragon 690, che offre prestazioni leggermente inferiori allo Snapdragon 765G, ma che è dotato di un modem per il 5G. Questa notizia non fa altro che confermare quanto già annunciato nelle settimane precedenti dall’azienda cinese: il OnePlus Nord non sarà solo uno smartphone, ma una serie di dispositivi che verranno lanciati nei prossimi mesi e anni. Il lancio di questo dispositivo, infatti, è previsto proprio entro la fine del 2020 e ci si attende un prezzo inferiore ai 300 euro.

La scheda tecnica del nuovo OnePlus economico

Il nome di questo nuovo dispositivo non è ancora trapelato, ma si sa per certo che fa parte della famiglia del OnePlus Nord e magari potrebbe arrivare sul mercato con l’appellativo di “One Plus Nord Lite“. Il Lite è riferito al fatto che il processore presente all’interno di questo dispositivo è inferiore rispetto allo smartphone presentato da poco da OnePlus. Infatti il SoC sarà uno Snapdragon 690, che ha la particolarità di supportare anche il 5G. Inoltre, avrà 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe essere di circa 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Non bisogna aspettarsi molto dal comparto fotografico. Nella parte posteriore ci potrebbero essere tre sensori, con quello principale da 48 Megapixel, poi un obiettivo grandangolare e un’ultima fotocamera per la profondità di campo. Nella parte frontale un solo obiettivo. La batteria sarà da almeno 4000mAh.

Prezzo e data di uscita OnePlus economico

La presentazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, forse in contemporanea con quella del OnePlus 8T. Per quanto riguarda il prezzo potrebbe essere inferiore ai 300 euro.