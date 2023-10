Oppo A38 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato ufficialmente il nuovo Oppo A38, lo smartphone entry level dell’azienda cinese, già disponibile anche per il mercato italiano. Un device perfettamente in linea al mercato atuale dei low cost, con una scheda tecnica essenziale che punta tutto sull’autonomia, grazie a un processore poco energivoro e al lavoro di ottimizzazione dei consumi sviluppato da Oppo, che ha implementato le modalità à All-day Charging Protection e All-Day AI Power Saving per una gestione ottimale della ricarica e del risparmio energetico, tramite algoritmi di intelligenza artificiale dedicati.

Oppo A38: scheda tecnica

Il nuovo Oppo A38 ha un display LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite microSD. Presente inoltre la funzione Oppo RAM Expansion che consente di aggiungere fino a 4 GB di RAM attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,8) e da un sensore per la profondità da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale per i selfie è da 5 MP (f/2,2). Questa configurazione è molto essenziale, ma permette scatti di buona qualità in condizioni di luce ottimale, grazie alla fotocamera principale.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, il processore scelto da Oppo non ha i modem per il 5G, quindi gli utenti potranno navigare solo alla velocità del 4G. Oltre a questo abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione. Su questo smartphone trova posto anche il chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contacless e per leggere le schede elettroniche.

Presente, inoltre, la modalità Ultra Volume, la tecnologia di Oppo che consente di aumentare fino al 300% il volume delle notifiche e quello dei contenuti riprodotti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC a 33 W, con Oppo che promette una ricarica completa in 75 minuti. Presenti, come già detto, anche le modalità All-day Charging Protection e All-Day AI Power Saving, per ottimizzare la ricarica dello smartphone e il risparmio energetico. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.1.

Infine Oppo A38 ha la certificazione IP54, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo A38: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A38 può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese nelle colorazioni: Glowing Black e Glowing Gold (finitura Oppo Glow, brillante e resistente ai graffi e alle impronte) al prezzo suggerito di 219 euro.

Nei prossimi giorni il dispositivo sarà disponibile anche su Amazon e presso i rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale.

