OPPO A53s: a questo prezzo è un best buy

La fascia medio-bassa del mercato degli smartphone è sempre più affollata di prodotti che competono per le attenzioni degli utenti: sono decine i dispositivi a disposizione, tutti abbastanza simili tra loro per caratteristiche, e chi non è molto esperto inizia ad avere grosse difficoltà a scegliere.

Il parametro principale per questo tipo di utenti, ben presto, diventa il prezzo: più basso è, meglio è. Se un discorso del genere potrebbe portarci a spendere molto male i nostri soldi nella fascia alta e medio alta del mercato, dove una rinuncia tecnica può abbassare di molto il valore complessivo di un telefono, nella fascia media e bassa la cosa è un po’ diversa. Qui le soglie psicologiche sono soprattutto due: quella dei 400 euro e quella dei 200 euro. Per entrambi i prezzi i modelli disponibili sono tantissimi e bisogna aprire gli occhi in cerca dell’offerta migliore. Per fortuna ogni tanto l’offerta arriva, come nel caso dell’OPPO A53s.

OPPO A53s: caratteristiche tecniche

OPPO A53s è arrivato in Italia a ottobre dell’anno scorso, insieme al fratello OPPO A53 dal quale differisce solo per la quantità di memoria (superiore sul modello “s“). Si tratta, per dirla in poche parole, di uno smartphone di fascia medio bassa assolutamente “classico" che ha, però, una chicca da fascia superiore.

La chicca è lo schermo: un 6,5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, superiore a molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Il resto della scheda tecnica vede un processore Qualcomm Snapdragon 460, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione (in standard UFS 2.1, quindi abbastanza veloce). La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP, mentre al posteriore troviamo tre sensori: principale da 13 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Non è certo un “camera phone", quindi, ma fa foto più che dignitose con condizioni di luce normali. Molto buona, invece, la batteria: ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica a 18 Watt. Dimensioni e peso non sono eccessivi: 163,9 x 75,1 x 8,4 millimetri, per un peso di 186 grammi.

OPPO A53s: quanto costa

Al momento del lancio, nell’ottobre scorso, il prezzo di OPPO A53s è stato fissato a 199 euro proprio per farlo rientrare nella famosa soglia psicologica già descritta. Un prezzo giusto, in linea con le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Adesso, però, dopo pochi mesi il prezzo di OPPO A53s è letteralmente crollato scendendo addirittura sotto la soglia dei 150 euro. Oggi OPPO A53s è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di lancio: costa solo 135 euro.

OPPO A53s – 4/128 GB – Display da 6,5 pollici