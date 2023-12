Oppo A59 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato ufficialmente il nuovo Oppo A59 5G, un device entry level disponibile, al momento, in esclusiva per i consumatori indiani. Con questo telefono il brand cinese della tecnologia punta nuovamente alla fascia bassa del mercato, realizzando uno smartphone semplice e con una scheda tecnica essenziale, pensata per accontentare tutti coloro che non hanno particolari esigenze, se non quelle di poche e ormai imprescindibili applicazioni per la messaggistica, la navigazione sul web e i social network. Tutto questo nell’ottica di tenere bassi i costi che, almeno per l’India, sono davvero minimi.

Oppo A59 5G: Scheda tecnica

Il nuovo Oppo 59 5G ha un display IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore scelto è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione RAM Expansion che consente di ottenere fino a 2 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP(f/2.2) e un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non è chiaro se a bordo c’è o meno il chip per l’NFC, il sito ufficiale indiano non specifica nulla al riguardo ma le caratteristiche tecniche pubblicate sono ancora poco dettagliate.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti e torna anche su questo modello la modalità Ultra Volume, la tecnologia proprietaria di Oppo che consente agli utenti di aumentare fino al 300% il volume delle notifiche e dei contenuti multimediali, utilizzando gli auricolari, invece, si aumenta del 200% il volume delle chiamate.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 33 W, con la possibilità di arrivare da 0 a 52% in circa 30 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia ColorOS 13.1.

Presente, infine, la certificazione IP54, che attesta la resistenza dello smartphone alla polvere e dagli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo A59 5G, prezzo e disponibilità

Per il momento Oppo A59 5G è disponibile unicamente in India dove può essere acquistato in due colorazioni: Mystery Black e Glowing Green.

Il prezzo suggerito è di:

Oppo A59 5G – 4/128 GB: 14.999 rupie indiane (162,02 euro)

Oppo A59 5G – 6/128 GB: 16.999 rupie indiane (183,63 euro).

Non è ancora chiaro se questo smartphone arriverà anche in versione Global ma dato che il precedente Oppo A58 è arrivato anche in Italia, non si esclude che anche a questo device possa toccare la stessa sorte nelle prossime settimane.