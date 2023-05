Oppo A54s, l'entry level ora costa pochissimo su Amazon

Moltissime persone non hanno grandi pretese quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone. Di solito questa tipologia di utenti cerca un dispositivo che abbia uno schermo ben visibile e tanta batteria, per avere sempre il telefono pronto a fare una videochiamata, guardare una serie TV o un film, leggere e inviare messaggi su WhatsApp e navigare sui social. Tutte attività che non richiedono molta potenza dal cellulare.

Risponde a queste esigenze, uno telefono come l’Oppo A54s, dispositivo entry level ma di un grande marchio, a cui non manca nulla per svolgere i compiti appena descriti e che saprà accontentare moltissimi utenti anche con un prezzo che, grazie allo sconto Amazon in corso, è più conveniente che mai.

Oppo A54s – MediaTek Helio G35 – Versione 4/128 GB

Oppo A54s: caratteristiche tecniche

Per Oppo A54s è stato scelto il chip MediaTek Helio G35, un SoC oramai ben noto e affidabile, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage con la possibilità di espanderla acquistando a parte una scheda microSD.

Il display è di tipo LCD con risoluzione HD+, misura 6,52 pollici con luminosità media di 480 nit, frequenza di aggiornamento di 60 Hz, lettore per le impronte digitali posto di lato e pannello protetto dal vetro Panda Glass.

Il comparto fotografico posto sul retro è composto da tre sensori, con il principale da 50 MP (f/2.2) seguito dalla classica coppia di fotocamere da 2 MP ciascuna (f/2.4) per macro e profondità. La fotocamera anteriore per scattare selfie o fare videochiamate è da 8 MP (f/2.0) ed è stata collocata nel notch a forma di V.

Oppo A54s è uno smartphone con connessione 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0 e ingresso per il jack audio da 3,5 mm gradito a chi preferisce ascoltare musica e fare chiamate usando le cuffiette classiche con il filo.

La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica a 10 watt che secondo le specifiche del produttore assicura oltre 21 ore di visione di filmati su YouTube.

Oppo A54s: l’offerta Amazon

Oppo A54s è un dispositivo essenziale, ma dotato di una scheda tecnica più che sufficiente per moltissimi utenti che vogliono un telefono che costi poco, per fare le chiamate e andare online e sui social. E’ arrivato in Italia con un prezzo di listino già molto interessante di 229,99 euro, ma con l’offerta Amazon in corso è possibile acquistarlo a 174,99 euro (-24%, -55 euro).

A questo prezzo, tra i dispositivi dei brand più famosi e affidabili, Oppo A54s è uno dei telefoni più convenienti, anche perché parliamo di una offerta con il dispositivo venduto e spedito da Amazon.

Oppo A54s – MediaTek Helio G35 – Versione 4/128 GB