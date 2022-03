Oppo A96 sarà solo 4G: arriverà in Italia?

Dopo gli apprezzatissimi, ma costosissimi, smartphone flagship della serie top di gamma Find X5 è ora tempo, per Oppo, di pensare al lancio di smartphone di fascia economica. Infatti la casa cinese del Gruppo BBK si appresterebbe a presentare l’Oppo A96 4G. Secondo rumors, per ora sul mercato indiano ma non è da escludere un lancio globale, quindi anche in Europa e Italia.

A svelare la novità è il leaker indiano @Sudhanshu1414 (che, lo specifichiamo, non è tra i più famosi) che praticamente pubblica l’intera scheda tecnica del nuovo smartphone Oppo A96 4G di cui al momento si ignora, però, sia la data di uscita sia l’eventuale disponibilità in Europa e in Italia (e relativo prezzo global). Le caratteristiche tecniche, in ogni caso, collocano questo terminale in una fascia medio bassa e con un prezzo che non potrà che essere basso. In sostanza, molto presto, potremmo trovarci di fronte a un terminale robusto, che sebbene abbia qualche sensore fotografico in meno e una connettività solo 4G si potrebbe comunque rivelare performante per la navigazione, lo studio, lo streaming e le principali app di messaggistica.

Oppo A96 4G: come sarebbe fatto

A bordo del nuovo terminale di fascia medio bassa dovremmo trovare un processore di qualità ma non eccessivamente potente: il Qualcomm Sanpdragon 680. Le memorie, invece sarebbero abbastanza generose, considerati gli 8 GB di RAM (con possibilità di “espansione virtuale" di 5 GB) abbinata a 128 GB di spazio di archiviazione. La presenza della dual nano SIM ci fa supporre sia possibile una espansione di memoria di archiviazione grazie a una scheda microSD.

Il display, secondo il leaker, sarà un AMOLED da 6,59 pollici di diagonale Full HD+ (1.080 x 2.412 pixel) con protezione Panda Glass e aggiornamento a 90 Hz.

Il comparto fotocamere, invece, mostra i segni del risparmio e dovrebbe essere essenziale, ma sufficiente alla maggior parte degli usi tipici: sono due le cam posteriori, la principale da 50 MP e il sensore da 2 MP (probabilmente un sensore di profondità) con supporto video 1080 a 30 fps. A chiudere il comparto, la fotocamera selfie da 16 MP.

La batteria sarebbe da 5.000 mAh con ricarica abbastanza rapida a 33 watt. Il sistema operativo sarebbe Android 11, con interfaccia ColorOS 11.1.

Oppo A96 4G: prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato in India a breve anche se non è stata resa nota ancora una data ufficiale. Sappiamo dalle indiscrezioni che il prezzo sarebbe stato fissato in 20 mila rupie, al cambio attuale, pari a circa 240 euro.

Se dovesse arrivare sul nostro mercato, Oppo A96 4G costerebbe non meno del 20% in più a causa ai costi di logistica e della tassazione europea. Ricordiamo, infine, che al momento in Italia Oppo è presente nella fascia di mercato subito superiore, con lo smartphone Oppo A94 5G, venduto al prezzo scontato di 299,99 euro.