OPPO Find N2 Flip sfida Samsung Galaxy Z Flip 4

Ormai da qualche anno è arrivata sul mercato l’ultima vera grande innovazione del settore degli smartphone, quella dei cellulari con schermo pieghevole, che hanno saputo generare stupore e conquistare una piccola fetta di popolarità: fino ad oggi Samsung ha interpretato il ruolo del leader, ma ora tutti i produttori cinesi stanno tentando di entrare nella partita. In questo contesto molto dinamico, OPPO Find N2 Flip si propone come un vero outsider: cerchiamo di capire se abbia le carte per diventare un protagonista di primo piano.

Il mercato degli smartphone pieghevoli: qualche numero

Non è mai facile avere numeri chiari su quali smartphone siano effettivamente venduti e finiscono nelle tasche degli utenti: la maggior parte dei dati che si leggono sugli organi di informazione riguardano il cosiddetto “sell in", ovvero il numero di dispositivi che dalle fabbriche vengono spediti ai distributori. Diventa invece più complicato sapere quali e quanti di questi prodotti vengono poi realmente consegnati agli utenti finali.

Questa premessa è doverosa, per comprendere che il dato che stiamo per condividere è quanto meno approssimativo: secondo le stime più recenti, gli smartphone con display pieghevole rappresentano circa il 2% delle vendite complessive annue, con una prospettiva di crescita per il 2023 del 30%.

Sembra una cifra enorme, ma quando viene calcolato in proporzione con la quota attuale, si ridimensiona drasticamente, perché significa che alla fine di quest’anno ci sarà una quota pari al 2,7%: se rimanesse stabile la cifra di 1.2 miliardi di smartphone venduti nel mondo, avremo circa 40 milioni di utenti che sceglieranno di comprare un dispositivo di questa categoria.

Cifre di questo genere, ovviamente sono appetibili e per questo i diversi produttori stanno cercando di ritagliarsi uno spazio, così come sta facendo OPPO con il nuovo modello OPPO Find N2 Flip.

Le specifiche tecniche principali di OPPO Find N2 Flip

Abbiamo provato a lungo OPPO Find N2 Flip, disponibile anche in Italia, che rappresenta una vera sfida frontale al modello più venduto di questo segmento, l’eccellente Samsung Galaxy Z Flip 4, che a distanza di qualche mese dalla sua uscita oggi si può acquistare a prezzi estremamente competitivi e quindi rappresenta un’ottima alternativa ai cellulari tradizionali.

Sulla carta, OPPO Find N2 Flip risulta superiore in tutti i dettagli della sua scheda tecnica, a partire da un elemento distintivo fondamentale, quello cioè del display esterno, il più grande oggi disponibile sul mercato con una diagonale di 3,6".

Altro elemento in cui da un punto di vista prettamente teorico OPPO Find N2 Flip è superiore alla concorrenza è la batteria: in questo caso, infatti, c’è una soluzione da 4300 mah, molto più grande di quella di Samsung, che si ferma a 3700 mAh.

All’interno, poi, c’è un processore che presenta caratteristiche tecniche leggermente migliori, anche se questo dettaglio non garantisce una reale differenza nell’esperienza d’uso. Anche quando viene aperto, OPPO Find N2 Flip risulta leggermente superiore perché ha un display di poco più grande, in cui la vera differenza è data da cornici più sottili.

Un altro punto di forza dello smartphone pieghevole di OPPO viene dalla sua fotocamera, perché oltre al sensore principale da 50 megapixel c’è anche un processore dedicato, in grado di elaborare le immagini per migliorare il risultato finale.

Differenze tra OPPO Find N2 Flip e Galaxy Z Flip 4

Nel tracciare le differenze tra OPPO Find N2 Flip e Galaxy Z Flip 4, bisogna fare una netta distinzione tra la scheda tecnica e l’uso reale, perché se in via teorica lo smartphone pieghevole di OPPO sembrerebbe superiore in tutto rispetto al suo concorrente di Samsung, quando poi si arriva all’uso pratico i due dispositivi si equivalgono.

Ciò in cui si comportano in modo estremamente diverso è la dissipazione del calore: Galaxy Z Flip 4 tende a scaldarsi moltissimo quando si usa la navigazione satellitare o si sfruttano giochi con grafica molto esigente e, in generale, sembra faticare un po’ a gestire gli sbalzi termici del suo processore. OPPO Find N2 Flip, invece, funziona con perfetta regolarità e non si surriscalda mai.

Il vero elemento distintivo tra i due potrebbe essere il display esterno: piccolissimo quello di Samsung, molto generoso quello di OPPO, che ha una diagonale da 3,6": tutto questo potenziale rimane però inespresso, perché con il display esterno di OPPO Find N2 Flip si riesce a fare ben poco, per non dire che non si può fare niente.

È difficile comprendere la ragione per cui l’azienda cinese non ha messo a frutto un dettaglio così importante: con uno schermo esterno così grande, si potrebbe scorrere nella timeline di un social network, si potrebbero visualizzare le Mappe durante la navigazione satellitare, probabilmente si potrebbe anche gestire la lettura della posta elettronica, così come quella dei messaggi in arrivo. Nella realtà nulla di tutto questo è possibile e lo schermo supplementare assume poco più che un connotato estetico.

OPPO ha promesso che in futuro le funzionalità miglioreranno, aggiungendo molte opzioni, ma di fatto in questo momento la vera “Killer Feature" è una pallottola spuntata. Per contro, Samsung risponde abbinando al suo cellulare tutto l’ecosistema dei suoi prodotti, dagli elettrodomestici ai televisori, dai tablet agli smartwatch: il telefono diventa un hub di controllo, che va ben oltre le funzioni di un cellulare.

Se questo non bastasse, bisogna sottolineare che la personalizzazione di Android realizzata da Samsung è la migliore in assoluto oggi presente sul mercato, con il pregio di avere aggiornamenti continui nel tempo, che introducono le nuove funzionalità dei prodotti più recenti.

Insomma, OPPO Find N2 Flip è un cellulare completo e competitivo, ma non sfrutta fino in fondo tutti gli elementi di vantaggio di cui potrebbe godere rispetto al concorrente di Samsung. Ecco perché nella competizione tra i due smartphone pieghevoli non c’è un vincitore netto: non possiamo però ignorare il dettaglio prezzo, perché con le ultime promozioni Galaxy Z Flip 4 costa il 30% in meno e verosimilmente è destinato a mantenere un valore più alto nel tempo.

In ogni caso, qualunque sia la scelta di chi acquista, entrambi i dispositivi rappresentano prodotti di qualità, frutto di ricerca e innovazione; la vera domanda è se l’uso di questo tipo di cellulari sia davvero vantaggioso. Tra notifiche, social network, smart home e messaggistica di vario genere, si finisce con l’avere il telefono sempre aperto: il sospetto è che il caro vecchio smartphone “a barra" sia meno cool, ma estremamente più comodo.

