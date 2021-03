OPPO Find X3 Pro ha 1 miliardo di colori e Snapdragon 888

Oppo Find X3 Pro, il nuovo flagship ad alte prestazioni dell’azienda cinese, sarà presentato l’11 marzo nel corso dell’evento online “Riscopri Il Colore“. Proprio il colore, un miliardo di colori per la precisione, è una delle due armi con le quali Find X3 Pro darà battaglia ad una sempre più nutrita schiera di competitor.

L’altra arma, ovviamente, è il SoC Qualcomm Snapdragon 888, l’ultimo processore dell’azienda americana dedicato agli smartphone top di gamma. Il Find X3 Pro sarà il primo ad uscire nonché la punta di diamante (e l’unico modello con Snapdragon 888) di una nuova gamma che dovrebbe comprendere anche Find X3, Find X3 Neo e Find X3 Lite. Come anche altri produttori di smartphone di alto livello, quindi, anche Oppo ha deciso di strizzare l’occhio a chi cerca il massimo dallo schermo. Ma anche dalle fotocamere, grazie al “Full-path Color Management" che garantisce l’integrità dei colori dalla fotocamera allo schermo.

OPPO Find X3 Pro: colore a 10 bit

Il segreto per arrivare ad una profondità di colore così alta è il passaggio ad un sistema di colore a 10 bit, sia per i sensori fotografici che per lo schermo. Aumentando i colori aumentano, e di parecchio, anche le informazioni da elaborare e per questo è probabile che questa modalità di gestione dei colori sarà disponibile solo sul modello di punta con SD 888.

Di sicuro c’è il fatto che la versione superiore sarà ottimizzata per potenziare le capacità fotografiche e video, anche in HDR, e posizionare il Find X3 Pro a pieno diritto tra la ristretta schiera dei “cameraphone“. Secondo i più recenti rumor il sensore fotografico principale sarà il Sony IMX766 da 50MP con ottica grandangolare, affiancato da un grandangolo ultrawide sempre con sensore Sony IMX766 da 50MP, un teleobbiettivo e un macro.

La gamma Find X3

Al momento Oppo ha ufficializzato solo il Find X3 Pro, che sarà presentato l’11 marzo. Visto il nome di questo smartphone, è scontato che arriverà anche il Find X3 normale (che dovrebbe essere dotato di Snapdragon 870) quasi certamente in contemporanea.

Nulla di ufficiale, invece, su Oppo Find X3 Neo e Oppo Find X3 Lite. Il Neo quasi sicuramente sarà un rebrand dell’Oppo Reno5 Pro+ con Snapdragon 865.