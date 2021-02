Dovrebbero arrivare alla fine del mese prossimo i nuovi smartphone di Oppo e, come sempre in questi casi, iniziano a trapelare le informazioni sui nuovi smartphone pronti a finire sul mercato. Si tratta dei modelli della serie top di gamma per il 2021, ovvero Find X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite: ecco quali sono le prime indiscrezioni.

Con l’avvicinarsi della data del debutto, prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, si fanno sempre più insistenti le voci che in rete annunciano le caratteristiche tecniche del nuovo terzetto di Oppo. Sono poi delle ultime ore le immagini diffuse in rete dal leaker Evan Blass in cui è possibile dare un’occhiata ai tre modelli; un primo sguardo, dunque, è arrivato anche sul design che mette in mostra lo stile che avranno i prossimi device dell’azienda cinese. Se su Find X3 Pro e X3 Lite la rete è stata generosa con molti rumor riguardanti il comparto tecnico, su X3 Neo vi è ancora qualche riserbo; ma cosa si sa, finora, sui nuovi telefonini? Scopriamolo insieme.

Oppo Find X3 Pro, tutte le caratteristiche

È il modello top della serie e questo si vede già dal processore integrato, il tanto atteso Qualcomm Snapdragon 888. Fussi, questo il nome in codice utilizzato, conta poi su un display OLED da 6.7 pollici, con una risoluzione da 1440×3216 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, profondità di colore a 10-bit e bordi curvi. Anche la batteria non è da meno: 4500 mAh, con supporto per ricarica con cavo a 65W SuperVOOC 2.0 e wireless a 30W VOOC Air.

Il comparto fotografico, invece, è caratterizzato da un modulo quad-cam con due sensori principali da 50MP, entrambi Sony IMX766, dotati rispettivamente di una lente grandangolare e una ultra grandangolare, uno zoom ottico 2x con sensore da 13MP e un macro da 3MP con led integrato. Completano i dati finora noti quelli sul modulo NFC con antenna dual-body, attraverso la quale è possibile effettuare operazioni indipendentemente da come è orientato il telefonino, e il sistema operativo Android 11 con UI ColorOS 11. Sarà disponibile nei colori blu e nero.

Find X3 Lite, tutte le caratteristiche

In questo caso, nulla di nuovo sotto il sole: infatti Find X3 Lite non è altro che il rebrand dello smartphone precedentemente conosciuto come Reno5, presentato in Cina lo scorso dicembre. Si sa dunque che monterà un SoC Snapdragon 765G e avrà a disposizione uno schermo OLED da 6,43 pollici FullHD+, con sensore per la lettura dell’impronta digitale integrato. Il comparto RAM e spazio di archiviazione, invece, avrà una duplice configurazione: 8GB di RAM e 128 GB di memoria o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. La batteria, invece, si attesta a una capacità di 4300 mAh.

La fotocamera posteriore è un modulo composto da 4 sensori, con il principale da 64MP e lunghezza focale f/1,7, un secondo da 8MP grandangolare e f/2,2, mentre i rimanenti sono due da 2MP, un macro e un bianco e nero da f/2,4 ciascuno. Per l’anteriore, invece, parliamo di un 32MP f/2,4. Dual SIM e dotato di connettività 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, dispone di presa USB-C e mini jack da 3,5mm. Il sistema operativo è, anche in questo caso, Android 11, con UI ColorOS 11.1

Find X3 Neo, cosa si sa finora?

Farà parte, con grande probabilità, della fascia medio-alta visto il suo predecessore Find X2 Neo e, in quanto versione più leggera di X3 Pro, dovrebbe contare su un allestimento tecnico appena meno potente. Sono decisamente poche le informazioni a disposizione, oltre a quelle che si possono carpire dai render di Blass che vedono un design molto simile al modello top.

Per quest’ultimo Find X3 Neo, dunque, non resta che attendere le prossime settimane, quando la rete potrebbe finalmente aiutare a far luce sulle caratteristiche dell’ultimo dei tre modelli in arrivo.