Oppo Find N3 Flip sta arrivando: come è fatto

Il prossimo 12 ottobre, Oppo presenterà ufficialmente il suo nuovissimo smartphone pieghevole Oppo Find N3 Flip. Erede diretto del precedente Find N2 Flip, i due smartphone condividono molte caratteristiche tecniche, anche se il prossimo modello avrà ovviamente diverse novità, tra cui un processore MediaTek Dimensity 9200, un comparto fotografico nettamente migliorato e uno schermo esterno dalle grandi potenzialità, che dovrebbe essere sfruttabile con un gran numero di applicazioni.

Oppo Find N3 Flip: come sarà

Dalle prime indiscrezioni condivise dai vari leaker sul web, tra cui l’indiano Mukul Sharma, sappiamo che Oppo Find N3 Flip avrà una nuova cerniera realizzata con il 37% di componenti in meno rispetto al precedente modello, cosa che dovrebbe rendere questo smartphone ancora più sottile e più leggero rispetto al passato.

Il display interno sarà un AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2.520×1.080 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno, invece, sarà sempre un AMOLED ma da 3,26 pollici, con risoluzione 720×382 pixel e refresh rate fino a 60 Hz. Secondo le indiscrezioni, questo display più piccolo dovrebbe consentire all’utente di utilizzare un gran numero di applicazioni, circa 80, e tutte saranno supportate nativamente, incluse quelle di terze parti.

Il processore all’interno di questo pieghevole dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 9200 coadiuvato da 8, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Ancora incerto il comparto fotografico, anche se le indiscrezioni più recenti parlano di un sistema a tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 32 MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 32 MP.

Conoscendo il (probabile) processore è possibile conoscere anche le opzioni di connettività, tra cui ci sarà sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno un chip per l’NFC.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.300 mAh con ricarica rapida cablata a 44 W. Infine il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con l’interfaccia proprietaria ColorOS 13.

Oppo Find N3 Flip: quando arriva

Oppo ha fissato ufficialmente la presentazione del nuovo Oppo Find N3 Flip al prossimo 12 ottobre ma, inizialmente, sarà esclusiva del mercato indiano. Non ci sono ancora conferme al riguardo ma, secondo alcuni rumor, l’azienda dovrebbe annunciare quanto prima anche una versione Global.

Sconosciuto il prezzo, anche se è possibile fare qualche ipotesi partendo dal modello precedente l’Oppo Find N2 Flip (in foto), arrivato in Cina a dicembre 2022, con un prezzo di partenza di 5.999 yuan (810 euro) per la versione da 8/256 GB che, però, in Italia è salito a ben 1.199,99 euro.