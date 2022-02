Oppo Find X5 Pro sarà il cameraphone Android da battere nel 2022

OPPO Find X5 Pro è in dirittura d’arrivo, il lancio sembra essere confermato per il prossimo marzo probabilmente al MWC di Barcellona (28 febbraio-3 marzo 2022), così come emerge dalle indiscrezioni pubblicate da WinFuture. Il sito svela alcune novità che ci consentono di avere un quadro più completo su come sarà il nuovo smartphone Android che presenta tantissime caratteristiche di pregio, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore.

Ricordiamo che il modello X5 arriva immediatamente dopo quello Oppo Find X3 del 2021 (in foto), saltando del tutto Oppo Find X4. Questo perché per la superstizione cinese il numero 4 porta sfortuna, perché in lingua cinese mandarino tale numero si pronuncia “Sì" (quarto tono), esattamente come la parola “sǐ" (terzo tono) che significa “morte". In altre parole, chiamarlo “Oppo Find XMorte" non sarebbe stato carino, quindi si va dritti ad Oppo Find X5. Ma superando la curiosità culturale, veniamo al nuovo device che presenta caratteristiche tecniche di tutto rilievo, garantite dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che ancora pochi smartphone possono sfoggiare.

OPPO Find X5 Pro, caratteristiche tecniche

Come dicevamo, il telefono sarà stato dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1 (probabilmente in Europa non arriveranno altre configurazioni). Probabilmente sarà dotato di un display QHD+ AMOLED di tipo LTPO, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e con sensore d’impronte integrato.

Il comparto fotografico sarà uno dei punti forti, grazie alla collaborazione con il produttore di fotocamere svedese Hasselblad e alla presenza di due ottimi sensori Sony IMX766. La prima fotocamera da 50 MP ha un’apertura di f/1.7 e campo visivo di 80 gradi, ma sarà affiancata da una seconda fotocamera, sempre da 50 MP, con apertura di f/2.2 e con un campo visivo al momento sconosciuto ma, assai probabilmente, sarà un grandangolo. Anche perché la terza fotocamera è un teleobiettivo da 13 MP con un’apertura di f/2.4 (zoom digitale fino a 20x e zoom ottico 5x).

Su Oppo Find X5 Pro sarà presente anche il chip proprietario “Marisilicon“, dedicato all’elaborazione di foto e video con l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati (che non andranno a gravare, quindi, sul chip principale).

La batteria di Oppo Find X5 Pro sarà da 5.000 mAh, con ricarica rapida cablata da 80 W (nessuna notizia sulla ricarica wireless). Infine, il telefono sarà anche certificato IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua e il retro sarà in vetro e non in ceramica.

OPPO Find X5 Pro: il prezzo

Per avere una idea del prezzo di Oppo Find X5 Pro possiamo partire da OnePlus 10 Pro, smartphone dalla scheda tecnica molto simile vista la parentela dei due brand (entrambi del gruppo BBK). OnePlus 10 Pro, in Cina, parte da 4.699 yuan (650 euro al cambio attuale) e arriva a 5.299 yuan (730 euro). I prezzi cinesi, come sempre, saranno parecchio più bassi di quelli europei e americani.