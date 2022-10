Oppo Find X6 avrà una fotocamera eccellente

La prossima serie top di gamma di Oppo sarà formata, probabilmente, dagli smartphone Oppo Find X6 e Oppo Find X6 Pro. Su questi dispositivi è appena emersa in rete un’indiscrezione sul comparto fotografico: uno dei due modelli potrebbe avere una fotocamera eccezionale, basata sul nuovo sensore di Sony.

Oppo Find X6 Pro: sensore eccellente, forse

Non molto tempo fa il famoso tipster Digital Chat Station ha rivelato che l’Oppo Find X6 Pro avrà un sensore della fotocamera da 1 pollice e questa stessa informazione è stata ora confermata da un altro affidabile leaker: Ice Universe.

L’ultimo rumor rivela anche un altro dettaglio: il sensore in questione è il Sony IMX989, che effettivamente è da 1 pollice e ha la risoluzione di 50 MP. Anzi: è il primo sensore da 1 pollice destinato agli smartphone e, fino ad ora, solo pochissimi telefoni lo usano. Ad esempio Xiaomi 12S Ultra.

Ancora Digital Chat Station ha dichiarato che la variante Pro della linea avrà in dotazione tre fotocamere (primaria, ultrawide e una con zoom periscopico) e che tutte saranno da 50 MP. Se queste speculazioni sommate a quelle di Ice Universe venissero confermate, il comparto fotografico dell’Oppo Find X6 Pro sarebbe eccellente.

L’Oppo Find X6 standard, d’altra parte, dovrebbe presentare una lente principale da 50 MP affiancata da una grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo da 32 MP. Altro setup decisamente non male, seppur non ai livelli di quello del Pro.

Oppo Find X6: come sarà

Le indiscrezioni emerse sino ad oggi sui Find X6 sono piuttosto scarne. Una riguarda il modello più grande, l’Oppo Find X6 Pro, che dovrebbe offrire un display OLED (Samsung E6) da 6,81 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Per quanto riguarda il processore che troveremo a bordo del dispositivo, si parla dello Snapdragon 8 Gen 2, cioè il prossimo top di gamma che Qualcomm potrebbe presentare già a novembre.

Sukla variante standard di Oppo Find X6, invece, il chip dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, già in commercio.

Inoltre, entrambi i dispositivi potrebbero avere la ricarica cablata da 125 W, la ricarica wireless da 50 W, l’interfaccia proprietaria ColorOS 13 basata su Android 13.

Oppo Find X6: disponibilità e prezzo

La serie Oppo Find X6 dovrebbe essere rilasciata tra pochi mesi, con molta probabilità anche sul mercato italiano. Dato che sul costo dello smartphone non sono emerse indicazioni, prendiamo come punto di riferimento il prezzo di lancio in Italia del precedente Oppo Find X5, che era pari a 999 euro.