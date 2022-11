Oppo Find X6 potrebbe rivelarsi il miglior cameraphone del 2023

A conferma che la data di uscita di Oppo Find X6 sia sempre più vicina, arriva ora un post del noto leaker cinese Digital Chat Station che, che su Weibo, conferma i dettagli sul sensore fotografico principale del nuovo telefono: sarà l’ottimo Sony IMX989, ma solo per il modello "Pro".

Il sensore Sony IMX989, sebbene abbia una risoluzione di "soli" 50 MP (contro un massimo di 200 MP dei nuovi sensori Samsung) ha una diagonale da 1 pollice, ossia 2,54 cm. Una dimensione enorme per un sensore fotografico che serve a garantire un’elevata qualità delle foto in qualunque condizione di luce. Questo sensore, abbinato al chip proprietario Marisilicon X di Oppo, promette veramente bene: c’è una elevata possibilità che Oppo Find X6 Pro sarà il cameraphone da battere nel 2023.

Oppo Find X6: come sarebbe

Ricapitolando le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone Oppo Find X6 fin qui spifferate ma che ovviamente ufficiali non sono, i bene informati lasciano intendere che dovrebbero essere presentati sul mercato almeno due versioni: un Oppo Find X6 standard e un Oppo Find X6 Pro.

Entrambi sono dei veri top di gamma e lo si evince dal fatto che i processori scelti sono il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per la versione standard e il debuttante (arriverà a metà novembre) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per la versione Pro.

Il display, per entrambe le versione dovrebbe essere un pannello E6 di tipo AMOLED di Samsung da 6,81 pollici e risoluzione Quad-HD, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il setup di fotocamere, invece, è piuttosto diverso tra versione standard e versione Pro. l’Oppo Find X6 avrebbe un un gruppo di fotocamere con il sensore principale da 50 MP affiancato da un ultra grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP.

La versione Oppo Find X6 Pro avrebbe il sensore Sony IMX989 da 1 pollice e da 50 MP abbinato a due sensori sempre da 50 MP: un obiettivo ultra grandangolare e l’altro periscopico.

Le scarne informazioni disponibili riferiscono, infine, che la ricarica della batteria per entrambi i dispositivi sarebbe ultra rapida da 125W (wireless da 50 W).

Oppo Find X6: disponibilità e prezzo

Possiamo ragionevolmente supporre che i nuovi Oppo Find X6 e Find X6 Pro arriveranno nel primo trimestre del 2023 (cioè tra gennaio e marzo), ma per quanto riguarda il prezzo non abbiamo molti punti di riferimento, soprattutto per l’Oppo Find X6 Pro che ha in dotazione un SoC che ancora deve essere presentato sul mercato.

In ogni caso, se teniamo come punto di riferimento il prezzo di listino in Italia della serie precedente Oppo Find X5 (in foto), che parte da 999 euro, già possiamo dedurre che il prezzo finale dei due nuovi smartphone non sarà affatto contenuto.