Oppo Find X6 Pro avrà un comparto fotografico tutto targato Sony

Il solito leaker Digital Chat Station, sul social cinese Weibo, anticipa la composizione completa del gruppo fotocamere del nuovo smartphone top di gamma Oppo Find X6 Pro che sarà la punta di diamande dell’offerta Oppo Find X6, composta anche da Oppo Find X6 standard e Oppo Find X6 Lite.

tale comparto fotografico sarebbe tutto firmato Sony, cosa che permetterà al Find X6 Pro di rivaleggiare per il titolo di miglior camera-phone 2023. Infatti, il sensore principale, sarebbe l’ottimo Sony IMX989, che sebbene disponga di una risoluzione di 50 MP (i nuovi sensori Samsung contano su un massimo di 200 MP), misura 1 pollice. Le qualità tecniche del sensore saranno sfruttate e spremute al 100% dal chip proprietario Marisilicon X.

Oppo Find X6 Pro: come sarebbe

Il processore scelto per il nuovo Oppo Find X6 Pro sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. Una configurazione che garantirà prestazioni in abbondanza per ogni tipo di app. L’ampio display da 6,7 pollici sarà un OLED E2, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro del nuovo Oppo Find X6 sarebbe collocata la tripletta di fotocamere Sony capitanate dal sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice, 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS) e già in azione sullo Xiaomi 12S Ultra; secondo e terzo sensore coincidono entrambi con il Sony IMX890 già adottato sul telefono pieghevole e fotocamera principale dell’Oppo Find N2 o in alternativa Sony IMX766, in ogni caso sempre da 50 MP e con OIS. La fotocamera anteriore da 32 MP avrebbe un sensore Sony IMX709.

La batteria avrebbe una capacità di 5.000 mAh e la ricarica rapida toccherebbe i 100W e i 50W per la ricarica wireless.

Oppo Find X6 Pro: quando arriverebbe

L’intensificarsi delle anticipazioni non confermate relative alla scheda tecnica dell’Oppo Find X6 sono un segnale chiaro: il telefono potrebbe arrivare molto presto in Cina. Arriverà probabilmente anche in Italia ma resta sconosciuto il prezzo soprattutto in relazione al fatto che lo smartphone avrà un comparto fotografico così raffinato.

Se prendiamo come riferimento il prezzo di lancio in Italia del precedente Oppo Find X5 (in foto) pari a 999 euro, possiamo supporre che il nuovo Oppo Find X6 Pro, quasi certamente supererà i 1.000 euro.